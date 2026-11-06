ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية تراجع حاد في أسواق الأسهم الأميركية

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الأميركية، عقب المكاسب التي حققها في انتخابات التجديد النصفي، فيما أرجع محللون التراجع إلى مخاوف المستثمرين من تأثير صعود الديمقراطيين على الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية، الخميس، عازيا موجة الهبوط إلى النتائج التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مطلع الأسبوع.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال" عقب إغلاق الأسواق، إن تراجع الأسهم جاء نتيجة "الفوز الكبير" الذي حققه الديمقراطيون يوم الثلاثاء، مضيفا: "من المحزن رؤية ذلك، لا تلومن إلا أنفسكم".

في المقابل، أرجع محللون موجة بيع الأسهم إلى مخاوف المستثمرين من تداعيات صعود الديمقراطيين على الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تواجه معارضة متزايدة في أوساط الناخبين الأميركيين من مختلف الانتماءات الحزبية.

وسجل مؤشر "ناسداك"، الذي يضم أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، أسوأ أداء يومي له منذ نيسان/أبريل 2025، وسط مخاوف من أن تؤدي مواقف الفائزين الديمقراطيين في الانتخابات، الذين تعهد عدد منهم بالحد من التوسع في مشاريع مراكز البيانات، إلى التأثير على خطط الاستثمار في هذا القطاع.