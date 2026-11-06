مقتل بحار في هجوم على ناقلة نفط في الخليج

أسفر هجوم يرجح أنه صاروخي على ناقلة نفط بملكية يونانية في الخليج عن مقتل بحار، وقالت الشركة التي تتبع لها الناقلة إنها كانت متجهة إلى البحرين من دون حمولة عندما وقع الهجوم.

قُتل بحّار في هجوم يُرجّح أنه صاروخي على ناقلة نفط يونانية الملكية في الخليج، وفق ما أعلنت الشركة المالكة الجمعة، فيما أفادت طهران باشتعال ناقلات إثر اصطدامها بألغام في مضيق هرمز.

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وقالت شركة "فيلوس تانكرز"، الجمعة، إن بحّارا قُتل الخميس على متن ناقلة نفط يونانية الملكية تابعة لها، في هجوم يُرجّح أنه صاروخي في الخليج.

وأوضحت الشركة، ومقرّها أثينا، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليونانية "آنا"، أن الناقلة "فيلوس سافاير" التي ترفع علم جزر مارشال كانت متجهة إلى البحرين من دون حمولة عندما وقع الهجوم.

ورجّحت أن يكون الانفجار ناجما عن مقذوف مجهول أصاب الجزء الخلفي من الجانب الأيسر للناقلة، ما أشعل حريقا.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي في وقت سابق "اصطدمت ناقلتا نفط مخالفتان، إحداهما في نطاق شرق مضيق هرمز والأخرى داخل مضيق هرمز، كانتا تريدان العبور من المسار غير المسموح به، بلغم وتوقفتا في مياه" المضيق.

وأضاف أن الناقلتين عطّلتا جميع أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بهما، وحاولتا الخروج من المضيق "بدعم من الجيش الأميركي المعتدي والإرهابي".

وكانت إيران قد أعلنت، الخميس، أن حرائق اندلعت في خمس ناقلات نفط وقاطرة بحرية خلال عبورها خلال الليل مضيق هرمز إثر اصطدامها بألغام؛ وفق وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه أم تي أو)، الجمعة، بأن ربان ناقلة كانت تعبر المضيق الخميس أبلغ عن انفجار "عند خط الطفو على الجانب الأيسر" قبالة عُمان.

وأضافت "الطاقم سالم (...) ولا تزال الناقلة تبحر بقوتها الذاتية وتواصل رحلتها".

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، سعت طهران إلى الحدّ من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادة نحو خُمس النفط المستهلك عالميا.

ومذاك، تحاول سفن عبور المضيق من دون الحصول على إذن من طهران، عبر الملاحة بمحاذاة السواحل العُمانية. وتعتبر إيران ذلك مخالفة للقواعد، وتهدد بانتظام باتخاذ إجراءات بحقها.

وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ومرافقة ناقلات نفط عبر المضيق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية الشهر الماضي إنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1,5 مليار برميل من النفط عبر هرمز منذ الصيف. كما أعلنت أخيرا أن جميع الألغام أُزيلت من المضيق.