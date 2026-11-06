موجز أنباء العالم الجمعة

تحركات لإنهاء الحرب على إيران وتصعيد في مضيق هرمز، إلى جانب جهود دولية للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، فيما تصاعدت التوترات الأمنية في أوروبا على خلفية بلاغات القنابل؛ في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

عناصر من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن (Gettyimages)

أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان استعداده لتخفيف موقفه الرافض لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، في مسعى لتشكيل حكومة تطيح برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

السعودية/ اليمن

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية في نزاعها مع الحوثيين، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة.

إيران

اندلع حريق بناقلتي نفط في مضيق هرمز، حسب ما قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، غداة إعلان طهران أن خمس ناقلات أخرى لقيت المصير نفسه.

قطر/ أميركا

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على إيران، وسط مخاوف من جولة تصعيد جديدة.

تركيا

صادق البرلمان التركي على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة مع السعودية وباكستان، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي التركي.

إلى ذلك، أودعت وزيرة تركية سابقة تتولى مسؤولية بارزة في الحزب الحاكم، السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة صندوق استثماري تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية.

فرنسا

شهدت أوروبا سلسلة من بلاغات القنابل الكاذبة، عقب عشرات البلاغات المماثلة هذا الأسبوع، استهدفت رحلات جوية تجارية ومؤسسات إعلامية، ما استدعى تحرّك قوات الأمن.

واستهدفت الإنذارات بوجود متفجرات 11 رحلة جوية قادمة من براغ وصوفيا أو متجهة إليها.

كما صدرت أربعة بلاغات جديدة عن وجود قنابل على متن طائرات كانت تحلق فوق الأراضي الفرنسية، وقد هبطت هذه الطائرات "بسلام"، بينما أجرت فرق إزالة المتفجرات "عمليات تفتيش أمني" عليها، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة.

وتعرض قطاع الإعلام أيضا للاستهداف في إيرلندا، حيث تم إخلاء مقرات عدة مؤسسات إعلامية من بينها هيئة البث "آر تي إي"، عقب تلقي تحذيرات من وجود قنابل.

أوروبا/ أوكرانيا/ روسيا

أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينيو، أن "الكثير من العمل" لا يزال مطلوبا للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرة أيضا إلى أن التكتل هو من يقرّر بشأن أمنه، قبل مفاوضات بين موسكو وكييف مقررة الأسبوع المقبل في أبو ظبي بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي أن حلفاء أوكرانيا يعملون من أجل إنهاء الحرب بطريقة "عادلة ودائمة"، عقب حديث دونالد ترامب عن اتفاق مع روسيا يشمل "أوروبا بأكملها".

ارتفعت حصيلة القصف الروسي على مركز مساعدات في جنوب شرق أوكرانيا إلى 50 قتيلا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإغاثة، فيما تتواصل عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

الفاتيكان

توجه البابا لاوون الرابع عشر إلى أميركا الجنوبية في جولة تستغرق 12 يوما وتشمل محطات مؤثرة في القارة التي ساهمت في رسم مسيرته الكهنوتية.

باكستان

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أنها تدرس مقترحا أميركيا لترحيل مواطنين أفغان عبر أراضيها، بعدما منعت محكمة فدرالية أميركية هذا الأسبوع ترحيل عشرات الأفغان إلى بلادهم.

الصين

ندّدت بكين بالعقوبات الأميركية الجديدة على كوبا، والتي استهدفت قطاع الإلكترونيات وابنة رئيسة مجموعة "غايسا" الاقتصادية العسكرية، متهمة واشنطن بالسعي إلى "تقويض" تعاونها مع هافانا.

ماليزيا

غادر رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق السجن، وفق ما أفاد صحافي، بعدما أعلن حزبه أنه دفع غرامة بقيمة 12 مليون دولار تتيح له قضاء ما تبقى من عقوبته في قضية فساد قيد الإقامة الجبرية.

صربيا

أكدت اللجنة الانتخابية الصربية، الفوز التاريخي للحركة التي يقودها الطلاب في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي وأطاحت بالزعيم القومي ألكسندر فوتشيتش.

باراغواي

استقال رئيس باراغواي سانتياغو بينيا بعد أن تعذّر وصول نحو نصف السكان إلى مدّخراتهم، وخرج الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات غاضبة.

اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات سواحل منطقة كانتو اليابانية التي تضم طوكيو، من دون صدور تحذيرات من تسونامي.

الولايات المتحدة

أوقفت قاضية فدرالية أميركية مشروعا ضخما لبناء قوس نصر في واشنطن كان يرغب فيه الرئيس ترامب، لمدة أسبوعين، بهدف النظر في الطعون المقدمة ضدّ قانونية المشروع.

إلى ذلك، عزا ترامب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم إلى فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، سط مخاوف من تشديد الديمقراطيين القيود التنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي.