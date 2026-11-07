تقرير: واشنطن تقرر تشكيل قوة مهام لتقييد تجارة إيران ونقل الأسلحة برًا وعبر بحر قزوين

سيتركز عمل قوة المهام التي ستعلن واشنطن عنها، على تقييد نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة والمواد ذات الاستخدام المزدوج ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.

قرر الجيش الأميركي تشكيل قوة مهام لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وبحر قزوين.

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وستعلن القيادة المركزية الأميركية عن تشكيل قوة المهام، التي لم ترد تقارير عنها من قبل، في وقت لاحق السبت؛ وفق بيان اطلعت عليه "رويترز" قبل نشره.

وستتخذ قوة المهام التي سيكون اسمها "آيرن جيت (البوابة الحديدية)"، من تامبا بولاية فلوريدا مقرا، وستنسق عملها مع وكالات حكومية أميركية أخرى.

وبالإضافة إلى نقل الأسلحة، ستركز قوة المهام أيضا على المواد ذات الاستخدام المزدوج ومصادر الدخل غير المشروعة.

وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر، في بيان إن "تعزيز تعاون القيادة المركزية مع الشركاء عبر الوكالات الأميركية سيحد بشكل أكبر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وإعادة بناء قدراتها العسكرية".

وقدرت القيادة المركزية، أن الحصار البحري الذي فرضته منع إيران من تصدير ما تزيد قيمته على 25 مليار دولار من النفط الخام.