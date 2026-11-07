موجز أنباء العالم السبت

أعلنت واشنطن جائزة قيمتها 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن مشروع إيران النووي، وفي المقابل قال الجيش الإيراني إنه اليوم أقوى مما كان عليه حين بدأت الحرب أواخر شباط/ فبراير الماضي، وسط أنباء متصاعدة عن احتمال تجدد الحرب.

أطفال نازحون في غزة ينقلون الماء من محيط خيامهم عقب الأمطار الغزيرة التي أغرقت آلاف مواقع الإيواء (Getty Images)

تتواصل المؤشرات على تصاعد احتمال تجدد القتال بين واشنطن وطهران، وذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين الرياض وصنعاء، وأنباء من غزة عن غرق خيام عشرات آلاف النازحين بسبب المنخفض الجوي الحالي الذي نجمت عنه أمطار غزيرة، إلى جانب أحدث الأنباء من حول العالم في الموجز أدناه.

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قال الجيش الإيراني إنه أصبح "أقوى" مما كان عليه عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، في حين عرضت واشنطن مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات بشأن برنامج طهران النووي.

وفي سياق آخر، أعدمت إيران رجلا بعد إدانته بالتورط في هجوم استهدف مركزا للشرطة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفادت السلطة القضائية في البلاد.

اليمن

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات السعودية على محافظة صنعاء إلى 22 قتيلا بحسب ما أفادت وكالة "سبأ" وقناة "المسيرة" التابعتان للحوثيين، في ظل استمرار تبادل الضربات بين الحوثيين والمملكة.

وأفاد مسؤولون يمنيون وكالة "فرانس برس" بأن آلاف الجنود السوريين سيجري نشرهم في السعودية واليمن، مشيرين إلى أن بعضهم وصل بالفعل، في وقت تحشد الرياض دعما دوليا في مواجهة الحوثيين ودعما للحكومة اليمنية في عدن.

فلسطين/ قطاع غزة

أفادت السلطات المحلية في غزة بأن الأمطار الغزيرة الناتجة من منخفض جوي يضرب القطاع المدمر أغرقت عشرات الآلاف من خيام النازحين، الذين باتوا بلا مأوى.

الحرب الروسية الأوكرانية

استهدفت ضربات روسية "مكثفة" ليل الجمعة - السبت منشآت للطاقة في أوكرانيا متسببة بانقطاع التيار في خمس مناطق، على ما أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان.

كما ألحقت ضربات روسية أضرارا بجسر أساسي ومنشآت للطاقة في كييف ومحيطها، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو.

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية لاستهداف منشآت الطاقة في بلاده في ضربات مكثفة ليل الجمعة - السبت.

فرنسا

تشهد العاصمة باريس تظاهرات جديدة تحت شعاء "ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب"، في رابع نهاية أسبوع على التوالي وسط تدابير أمنية مشددة ولا سيما في باريس، حيث تعتزم حركة "السترات الصفراء" الاقتراب من مراكز السلطة.

ودعت اتحادات تمثل طلابا ومعلّمين في فرنسا إلى تنفيذ إضراب يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم.

وفي خبر مختلف من فرنسا، استعاد مصرف فرنسي كان خسر أكثر من مئة مليون دولار في هجوم سيبراني بعضا من أصوله المسروقة، وفق ما أعلن مسؤول رفيع.

ألمانيا

تسلم نجل شاه إيران السابق في فرانكفورت "جائزة الحرية" الممنوحة للشعب الإيراني، في مراسم قال منتقدون إنها تفتقر إلى المشروعية.

أوروغواي

أكّد البابا لاوون الرابع عشر أنه "بصحة جيدة" ودافع عن حق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية في اليوم الأول من زيارته لأوروغواي، حيث يرأس قداسا في أوّل تجمع حاشد ضمن جولة مكثفة في أميركا الجنوبية من المقرر أن تمتد 12 يوما.

اليونان

سمحت اليونان باستئناف أعمال المسح التمهيدية لمدّ كابل ربط كهربائي يصلها بقبرص ثم بإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية.

نيوزيلندا

لم تتضح نتيجة الانتخابات العامة في نيوزيلندا بعد مع بدء ورود النتائج الأولية السبت، وسط توقعات بألا يتمكن أي من الحزبين الرئيسيين من الحصول على غالبية، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة والوضع الاقتصادي.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلن رئيس بلدية هيوستن بولاية تكساس أن دائرة شرطة المدينة ستقلص نطاق تعاونها مع عناصر وكالة الهجرة الفيدراليين، وذلك عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع.

ماليزيا

أعلن ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم، أن النائب العام قد يخالف أمرا ملكيا بتأخيره إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، من السجن، مؤكدا أن العفو الملكي الصادر بحقه لا لبس فيه إطلاقا.

إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني، أن قراصنة إلكترونيين ينشرون بياناته الشخصية على "الويب المظلم" (Dark Web)، ويستهدفون عائلته بسبب دعم إيطاليا لأوكرانيا.

الصين

أجرى مسؤولون من واشنطن وبكين محادثات "صريحة" بشأن العلاقات التجارية الأميركية - الصينية، وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي قد تشهد لقاء بين رئيسي البلدين.

وفي خبر آخر من الصين، أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن رائد فضاء باكستانيا سيصبح أول أجنبي يزور محطة الفضاء الصينية، عندما ينضم إلى المهمة المقبلة التي تعتزم بكين إرسالها إلى المدار.