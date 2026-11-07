واشنطن تستهدف سفينة حاولت خرق حصار إيران ودوي انفجارات في قشم

قالت القوات الأميركية إنها عطلت سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار المفروض على إيران، بالتزامن مع سماع انفجارات في جزيرة قشم ومناطق جنوبي إيران، وسط تصاعد التوترات ومخاوف من استئناف المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

أعلنت القوات ​الأميركية، السبت، أنها ⁠عطلت سفينة ​تجارية ​حاولت اختراق الحصار الأميركي المفروض ​على ​إيران.

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وأفادت القيادة المركزية ‌الأميركية (سنتكوم) ⁠بأن إحدى طائراتها "أطلقت ​النار ​على ⁠مؤخرة السفينة، ​ما ​أدى ⁠إلى تعطيلها بعد ⁠محاولتها ​خرق ​الحصار".

وأضافت "غيرنا مسار 147 سفينة وعطلنا 5 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران".

وقالت "ننصح البحارة الذين يعبرون قرب سواحل إيران أو المياه المحيطة بالامتثال لتحذيراتنا".

وفي وقت سابق من يوم السبت، أشارت (سنتكوم) إلى أن "تعطيل" السفينة حدث في خليج عُمان، إذ قالت "عطلنا سفينة تجارية في خليج عُمان يوم السبت بعد أن تجاهلت تحذيراتنا".

وذكر الجيش الأميركي أنه ​سيشكل قوة مهمات خاصة لمكافحة نقل طهران للأسلحة ‌المتطورة ⁠والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية، وعبر بحر قزوين.

وخلصت تقديرات القيادة المركزية إلى أن الحصار البحري ​الذي تفرضه ​منع إيران ⁠من تصدير ما يزيد على 25 مليار دولار ​من النفط الخام.

دوي انفجارات جنوبي إيران

وفي سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران واحتمال استئناف الحرب، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ​انفجارات في جزيرة ‌قشم الإيرانية بمضيق هرمز، وفي ميناء جاسك جنوبي إيران، مساء السبت، مشيرة إلى أن ​الأسباب لم تتضح بعد.

ولم ​يصدر أي تأكيد رسمي من إيران ⁠بشأن مصدر الانفجارات، وكانت وكالة ​تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت ​سابق من يوم السبت أن صاروخين أصابا جزيرة قشم، ولم ترد معلومات رسمية ​بعد بشأن الأضرار المحتملة.

كذلك ذكر التلفزيون الإيراني "سماع دوي انفجارات شديدة في بندر عباس وجاسك وسيريك وجزيرة قشم"، وأضاف أن الأصوات قد تكون "ناجمة عن إجراءات قواتنا بمضيق هرمز".

فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "مصادر رسمية تؤكد وقوع ضربة تعرض لها موقع هناك"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتأتي ​هذه المستجدات بعد أيام من شنّ الولايات ‌المتحدة ⁠غارات على جزيرة قشم، وصفها مسؤول أميركي بأنها غارات "محدودة وليست استئنافا لعمليات قتالية واسعة ​النطاق".

وذلك وسط ترقب دول المنطقة احتمال أن يستأنف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الهجمات ​على إيران بعد انتهاء ​انتخابات ⁠الكونغرس بالولايات المتحدة، التي خسر فيها حزبه الجمهوري الأغلبية أمام منافسيهم الديمقراطيين، وفي ظل مساع دبلوماسية حثيثة لاحتواء الموقف وخفض التصعيد، وإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات.

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