ترامب يستبعد استئناف الحرب شرط تقدّم المفاوضات وطهران تطالب واشنطن بالحسم

استبعد الرئيس الأميركي استئناف الحرب على إيران شرط تقدم المفاوضات وتوقيع اتفاق "قوي"، رغم جهوزيته للقتال عند الضرورة. بالمقابل، طالب وزير الخارجية الإيراني واشنطن بالحسم والاستجابة للمطالب لوقف الحرب، مؤكدا استمرار سريان مقترح اليومين.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه يستبعد أن يوعِز باستئناف الحرب على إيران، طالما حقّقت المفاوضات تقدّما، فيما شدّدت طهران على أن الوقت قد حان لتحسم واشنطن خيارها، مشيرة إلى أن مقترح اليومين الذي قدّمته لا يزال قائما.

وذكر ترامب في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن"، أنه "من غير المرجح إلى حد كبير أن آمر بعودة الحرب مع إيران، إذا استمرت المحادثات في إحراز تقدّم".

وأضاف أن "الأمر يتوقف على ما إذا كانت إيران ستوقع على اتفاق قوي للغاية أم لا".

وعَدّ أن "إيران دولة فاشلة، والتضخم بلغ 301%، ومن المستبعد جدا العودة للقتال، لكن سأفعل إذا اقتضت الضرورة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه "حان الوقت ليحسم البيت الأبيض خياره، ومقترح اليومين الذي قدمناه لا يزال قائما".

وأضاف عراقجي: "استجيبوا لمطالبنا بما فيها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وسترون النتائج"، مشيرا إلى أنه "إذا اختارت أميركا الحرب، فمقاتلونا متأهبون لها في المعارك".

وعَدّ وزير الخارجية الإيراني، أن "الناخبين الأميركيين اتخذوا قرارهم، وحان الوقت للبيت الأبيض كي يتخذ قراره أيضا".

حركة الوسطاء توقفت منذ أيام بعد "صدمة" الانتخابات الأميركية

وذكر وزير الخارجية الإيراني، أن حركة الوسطاء في مسعى لإيجاد تسوية بين طهران والولايات المتحدة توقفت منذ أيام، بعد صدور نتائج الانتخابات الأميركية والتي أظهرت فوزا كبيرا للديمقراطيين في الكونغرس.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي: "توقف تحرك الوسطاء، وسبب ذلك هو الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأميركية لدى الجميع".

وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الأجواء ملائمة لاستئناف تحرك الوسطاء، لذا لا بد من التحلي بالصبر".