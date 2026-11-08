تصعيد بهرمز بعد اصطدام ناقلتي نفط بألغام وتعطيل سفينة بخليج عمان

تتزايد مؤشرات التوتر في منطقة الخليج مع استمرار الحوادث البحرية والتطورات الأمنية قرب مضيق هرمز، وسط تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران، وجهود إقليمية مكثفة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

يتواصل التصعيد في محيط مضيق هرمز، مع تبادل الاتهامات والتقارير عن حوادث بحرية وانفجارات في مناطق ساحلية إيرانية، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية لمنع اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران.

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وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان، قالت إنها حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة.

وأوضحت أن طائرة أميركية أطلقت ذخائر دقيقة باتجاه مؤخرة السفينة "هدى"، التي ترفع علم سانت كيتس، مشيرة إلى أنها كانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية بعد زيارة ميناء إيراني، وأن القوات الأميركية طلبت من الطاقم إخلاء الأجزاء المستهدفة.

في المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية، شرق مضيق هرمز وداخله، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي جاسك وبندر عباس ومناطق ساحلية أخرى جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة "إرنا" بوقوع انفجارين في جزيرة قشم، من دون اتضاح أسبابهما، بينما نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع نفيه تعرض الجزيرة للاستهداف، مرجحاً ارتباط الانفجارين بإجراءات إدارة مضيق هرمز.

وتضاربت الروايات بشأن طبيعة ما جرى، في أعقاب إعلان الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة فوق الجزيرة.

وعلى المسار الدبلوماسي، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب أن أنقرة ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق السلام، داعيا إلى معالجة الخلافات بين واشنطن وطهران عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي المقابل، وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي انتقادات للإدارة الأميركية، بينما أصدرت واشنطن تحذيرات لرعاياها في عدد من دول المنطقة من هجمات محتملة للحوثيين أو استهداف مسؤولين أميركيين من جانب إيران، داعية إياهم إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران والسفر.

من جهته، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الوسطاء القطريين يعملون لمنع موجة جديدة من التصعيد، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار يتطلب رؤية شاملة للسلام، تجمع بين التدابير الوقائية والاستجابة للأزمات والعمل على إنهاء النزاعات، محذرا من أن تجاهل الأزمات يؤدي تدريجيا إلى تراجع فرص السلام وتحول الصراع إلى واقع سائد.