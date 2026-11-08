موجز أنباء العالم الأحد

استُهدفت أرامكو بصاروخ حوثي، وتصاعدت المواجهة الإيرانية الأميركية بحريا. ومحليا، أُفرج عن الصحافي عبد أبو شحادة ورحِّل 14 ناشطا، بالتزامن مع أحداث عالمية بارزة كزلزال اليابان، ومأساة غرق قارب مهاجرين بالسنغال، ومستجدات أوكرانيا وبولندا.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، تعرض مبنى لشركة "أرامكو" النفطية في الرياض لـ"محاولة استهداف" وإصابته بشظايا، بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخيين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران في اتجاه العاصمة.

وتبنى الحوثيون لاحقا الهجوم.

الحرب على إيران

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن بلاده لم تنجز مهمتها بعد في إيران، مجددا اتهام طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما دأبت طهران على نفيه.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ستشكّل "قوة مهام" هدفها عرقلة حصول إيران عبر مسارات التجارة البرية وبحر قزوين، على أنظمة تسليح ومواد غير مشروعة، في خطوة توعّد الحرس الثوري بإفشالها.

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز الذي يقع في صلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

إطلاق سراح عبد أبو شحادة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الصحافي عبد أبو شحادة بعد خمسة أيام من الاحتجاز للاشتباه بـ"اتصاله بعميل أجنبي"، وفق ما أفاد مركز عدالة الحقوقي.

إلى ذلك، أعلنت إسرائيل ترحيل 14 ناشطا أجنبيا بعدما احتجزتهم قواتها في الضفة الغربية المحتلة، بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

بولندا

بقيت ساحة السوق الرئيسية في مدينة كراكوف البولندية مغلقة، فيما توافد البعض حاملين معهم الشموع تكريما لستة أشخاص قتلوا بأيدي مسلّح قالت السلطات إنه كان "مبهورا بأيديولوجيات اليمين المتطرّف".

باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيحضران المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا برعاية الولايات المتحدة في الإمارات، الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

كييف

تسببت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركيف، وفق ما أعلنت السلطات وشركة لتزويد الطاقة.

طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام ضد ثلاثة أشخاص دينوا بتنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كانون الثاني/ يناير.

أثينا

قال جهاز خفر السواحل اليوناني إن فرق الإغاثة عثرت على جثة شخض، وأنقذت 28 شخصا، كانوا على متن مركب واجه صعوبات قبالة جزيرة كريت.

أذربيجان

وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى أذربيجان في زيارة تهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين إثر إقرار باكو تنظيمات تفرض قيودا على ارتداء الحجاب في المدارس.

باراغواي

وجهت النيابة العامة في باراغواي لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية الاشتباه بمسؤوليته في فضيحة مصرفيّة.

دكار

لقي 21 شخصا على الأقل مصارعهم في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة كيبيمير في شمال غرب السنغال، حيث تتواصل عمليات البحث عن ناجين، وفق السلطات.

كولومبيا

استهدف هجوم بمسيّرة مفخخة قاعدة عسكرية في شمال كولومبيا السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 16 آخرين بجروح خطيرة، وفق الجيش الذي حمّل جماعة متمردة مسؤوليته.

طوكيو

ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات وسط اليابان، ما أسفر عن إصابة عشرات الاشخاص وتضرر مبان وتعطل خدمة القطارات، بحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية.

أوسلو

أفاد جهاز الأمن التابع للشرطة النرويجية بأنه اعتقل شخصا بالقرب من منزل نجل ملكة النرويج الذي يقضي عقوبة بالحبس المنزلي، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب.

لندن

أفاد مساعد للملك تشارلز الثالث بأن الأخير لا يستبعد زيارة الصين التي لم يقصدها أي عاهل بريطاني سوى مرة واحدة فقط قبل أربعين عاما، حين استقبلت بكين والدته الملكة الراحلة إليزابيث.