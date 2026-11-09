العراق: دعوة لحل أزمة إقليم كردستان بالحوار ورئيس الحكومة يزور بغداد

في ظل تصاعد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى تسوية سياسية وتشكيل حكومة واسعة القاعدة، فيما يتوجه مسرور بارزاني إلى بغداد لبحث الملفات العالقة والمستحقات المالية للإقليم.

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الإثنين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية القائمة في إقليم شمالي العراق.

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أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق أن رئيسها، مسرور بارزاني، سيزور العاصمة بغداد لبحث الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وتأتي دعوة بارزاني بعد إعلان رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الخميس، انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، وعدم الاعتراف بقرارات برلمانه أو بأي حكومة تنبثق عنه، مع التلويح بإنشاء سلطة موازية.

وكان برلمان الإقليم عقد الأربعاء الماضي أول جلسة له منذ نحو عامين، وانتخب خلالها رئيسا ونائبا له، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد.

وقال مسعود بارزاني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مصلحة شعب كردستان العراق تعلو على جميع المصالح والأهداف الأخرى".

ودعا الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والعمل معا على حل الخلافات.

وأعرب عن أمله في مشاركة بقية القوى السياسية بالإقليم في تشكيل "حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة"، تستجيب لمطالب شعب كردستان العراق وتطلعاته.

زيارة إلى بغداد

وفي سياق منفصل، أعلن متحدث حكومة الإقليم بيشوا هوراماني، في تصريح لـ"واع"، أن مسرور بارزاني سيزور بغداد اليوم الإثنين، لإجراء سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء علي الزيدي وقادة أحزاب وقوى سياسية.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى بحث الموازنة المالية والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وأن المباحثات ستركز على "معالجة القضايا الخلافية وفقا للدستور والاتفاقيات والتفاهمات السياسية".

وكان وفد من حكومة الإقليم وصل إلى بغداد أمس الأحد، لعرض ملاحظاته على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وبحث ضمان المستحقات المالية للإقليم وموظفيه، وفق بيان لحكومة الإقليم.