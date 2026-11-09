بقائي: مفتشو الوكالة الذرية أجروا تفتيشاً في منشأة بوشهر قبل أيام

حذرت طهران واشنطن من تداعيات أي مواجهة عسكرية جديدة، مؤكدة أن استمرار التصعيد سيترتب عليه ثمن باهظ للولايات المتحدة والمنطقة. وفي المقابل، أبقت الباب مفتوحاً أمام المسار الدبلوماسي، مع تمسكها بمقترح اليومين لاستعادة الأمن في مضيق هرمز.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن على الإدارة الأميركية إدراك التداعيات والعواقب الوخيمة التي قد تترتب على شن حرب عسكرية ضد إيران، محذرا من أن الانجرار وراء السياسات الإسرائيلية والعدوان العسكري سيكبد الولايات المتحدة تكاليف باهظة على المستويين الاقتصادي والأمني.

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وأضاف بقائي أن السياسات الأميركية والإسرائيلية تهدد أمن المنطقة والاقتصاد العالمي والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن صمود إيران هو ما أدى إلى الوضع السياسي الراهن في الولايات المتحدة، وليس الحرب الأميركية، وفق تعبيره.

وأكد أن طهران لا تميز بين الإدارات الأميركية المتعاقبة أو الأحزاب السياسية، باعتبار أنها عانت من سياسات الحزبين، داعياً واشنطن إلى إدراك الرسالة التي وجهها الشعب الأميركي لقيادته.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، قال بقائي إن المقترح الإيراني القائم على مهلة اليومين لا يزال مطروحا، واصفا إياه بأنه المبادرة الأكثر منطقية في المرحلة الراهنة، مضيفا أن تنفيذ واشنطن مطالب طهران من شأنه أن يفتح المجال أمام تحركات إيجابية خلال يومين، ويسهم في استعادة الأمن بمضيق هرمز، مؤكدا ضرورة إنهاء الحرب والحصار البحري قبل استئناف المسار الدبلوماسي.

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي، أن إيران انتصرت في حربها مع الولايات المتحدة، معتبرا أن إقرار واشنطن بتأثير الحرب على نتائج الانتخابات ينبغي أن يترافق مع إدراك رسالة الشعب الأميركي.

وأشار إلى أن توجيهات المرشد الإيراني بشأن الرد السريع على أي اعتداء، دون قيود جغرافية، أصبحت أساسا لتحركات القوات المسلحة، مؤكدا استمرار التواصل مع الوسطاء، ومثمناً جهود قطر وباكستان في هذا الإطار.

وفي سياق آخر، كشف بقائي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجروا عمليات تفتيش في منشأة بوشهر النووية قبل أيام.