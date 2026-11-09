ترامب يلتقي رئيس الوزراء القطري لبحث احتواء التصعيد مع إيران

تكثف التحركات الدبلوماسية جهود احتواء المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تحرك قطري لمنح المفاوضات فرصة إضافية، بالتزامن مع طرح مقترح يتضمن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية.

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق مع إيران، في وقت تسعى فيه الدوحة إلى إقناع واشنطن بمنح المسار الدبلوماسي مزيدا من الوقت، بدلا من العودة إلى التصعيد العسكري.

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ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء القطري سيجري محادثات مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قبل لقائه ترامب، مشيرا إلى أن فانس شارك خلال الأسبوعين الماضيين في الاتصالات غير المباشرة مع طهران، وأجرى اتصالات شبه يومية مع وزير الخارجية القطري في إطار جهود الوساطة.

وبحسب المصادر، يتضمن المقترح المطروح اتفاقا مرحليا يبدأ برفع الحصار البحري الأميركي عن إيران والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في اليوم الأول، مقابل دعوة طهران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للقصف، استنادا إلى التفاهمات التي جرى التوصل إليها في القاهرة قبل عام.

وينص المقترح على إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم الثاني، على أن تستأنف بعد ذلك المفاوضات النووية، مع تركيزها على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشار التقرير إلى أن الانتخابات النصفية الأميركية أسهمت في إبطاء وتيرة المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، استبعد ترامب في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" وجود مبررات لتصعيد الحرب على إيران في الوقت الراهن، مؤكدا أن المواد النووية الإيرانية مدفونة تحت آلاف الأطنان من الصخور، وأن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية باستخدام قدرات استطلاع متطورة.

وقال ترامب إن واشنطن لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هناك مواد نووية في موقع "جبل الفأس"، رغم رصدها نشاطا محدودا للغاية فيه، مضيفا أن الدول التي حمتها الولايات المتحدة خلال الحرب ستتحمل التكاليف التي تكبدتها واشنطن، معتبرا أن إسرائيل ما كانت لتكون موجودة لولا التدخل الأميركي، بما في ذلك إرسال قاذفات "بي-2" لاستهداف ثلاثة مواقع نووية إيرانية قبل أكثر من عام.

وفي المقابل، صعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من انتقاداته لإسرائيل، قائلا إن ترامب يدرك أن غالبية الأميركيين يشعرون بالاشمئزاز تجاهها، وإن اللافت هو عدم إدراكه للأسباب وراء ذلك.

وأضاف أن الأميركيين سئموا، بحسب تعبيره، مما وصفه بخداع إسرائيل للإدارات الأميركية المتعاقبة وجر الولايات المتحدة إلى حروب لا تنتهي.

وعلى صعيد التقديرات بشأن مستقبل المواجهة، عرضت صحيفة "آي بيبر" البريطانية أربعة سيناريوهات محتملة لمسار الحرب بين واشنطن وطهران، في ظل خيارات يدرسها ترامب تتراوح بين إنهاء المواجهة واستئناف الهجمات العسكرية الواسعة، محذرة من تداعيات إقليمية ودولية قد تطال المملكة المتحدة بصورة مباشرة.

وفي سياق متصل، عاد الحديث عن القنبلة الأميركية المعروفة باسم "أم القنابل" إلى الواجهة، مع تداول تقارير عن خطط لعمليات عسكرية مكثفة قد تمتد لثلاثة أيام، وتستهدف السواحل الإيرانية ومواقع إستراتيجية في حال قرر ترامب استئناف الحرب.

وتعد هذه القنبلة أضخم سلاح تقليدي غير نووي في الترسانة الأميركية، لما تمتلكه من قدرة تدميرية هائلة، غير أن استخدامها يظل محكوما باعتبارات عسكرية تتعلق بطبيعة الأهداف وقدرتها على إحداث اختراق في المنشآت المحصنة، إذ لا تعني قوة الانفجار بالضرورة القدرة على تدمير المواقع النووية المدفونة في أعماق الأرض.