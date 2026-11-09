ترامب يتحدث عن زخم لإنهاء الحرب على إيران ويتمسك بالحصار البري والبحري

عقب محادثات مع رئيس الوزراء القطري، ترامب يعلن وجود "زخم إيجابي" نحو إنهاء الحرب مع إيران، مؤكدًا استمرار الحصار البحري والعملية الأميركية لعرقلة المسارات البرية، فيما لوّح باستئناف العمليات العسكرية إذا تغيرت الظروف، رغم استبعاده هذا الاحتمال حاليًا.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين، وجود "زخم إيجابي" نحو إنهاء الحرب مع إيران، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدًا تمسك واشنطن بالحصار البحري والعملية الجديدة التي تستهدف المسارات التجارية البرية لإيران، واستعدادها لاستئناف العمليات العسكرية إذا تغيرت الظروف الإقليمية، رغم استبعاده هذا الاحتمال حاليًا. في المقابل، شددت طهران على ضرورة الاستجابة لشروطها السبعة لإنهاء الحرب.

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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض: "أعتقد أن الحرب مع إيران انتهت فعليًا من الناحية العسكرية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على الوضع القائم استجابة لرغبة الدول المجاورة لإيران، في ظل استمرار الحصار الأميركي المفروض عليها.

وفي المقابل، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "حان الوقت للرضوخ للشروط السبعة التي حددتها طهران مرارًا".

وكان ترامب قد كتب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" عقب محادثاته مع رئيس الوزراء القطري: "أجريت محادثة ممتازة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، ناقشنا خلالها الكثير من القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الأهم هو أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولًا أخرى تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن، وبعبارة أخرى، استمرار أعظم حصار بحري في التاريخ، وعملية ’البوابة الحديدية‘ الجديدة، وبالتالي الحصار برًا وبحرًا".

وتشير تصريحات ترامب إلى استمرار الضغوط الأميركية على إيران، بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، إذ كانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي عملية "البوابة الحديدية"، التي تستهدف عرقلة المسارات التجارية البرية لإيران، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.

وشدد ترامب على أن "الجميع اتفقوا على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وهذا أمر غير قابل للتفاوض"، في إشارة إلى الدول التي ذكرها في منشوره.

وفي تهديد بإمكانية استئناف العمليات العسكرية، قال إن "الولايات المتحدة الأميركية في حالة استعداد عسكري كامل وجاهزة للتحرك إذا طرأ أي تغير على التطورات في الشرق الأوسط"، مستدركًا: "لكن في هذه المرحلة، يبدو أن ذلك مستبعد إلى حد كبير".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله محميان من الخطر والتهديدات الإيرانية"، مضيفًا: "نشهد زخمًا إيجابيًا نحو إنهاء هذا الصراع، وسنضمن حماية المصالح الأميركية في جميع الأوقات".

واختتم منشوره بالقول: "عند انتهاء هذه المواجهة العسكرية، سيكون الشعب الأميركي والعالم أكثر أمنًا وأمانًا".

من جانبه، أشاد آل ثاني بالمحادثات التي أجراها مع ترامب ونائبه جي دي فانس في واشنطن، بشأن التطورات الإقليمية وسبل إحراز تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وقال في منشور على منصة "إكس": "سعدت بلقاء فخامة الرئيس دونالد ترامب ونائبه دولة السيد جي دي فانس في واشنطن، حيث ناقشنا الأوضاع في المنطقة وسبل إحراز تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية"، مضيفًا: "وأثمّن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة".

ترامب: لا نعلن انتهاء الحرب مع إيران الآن قبل ضمان حماية حلفائنا

وخلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، قال ترامب إن "الصراع مع إيران يقترب من نهايته بسرعة"، لكنه شدد على أن واشنطن "لا تعلن انتهاء الصراع الآن، لأن علينا ضمان حماية حلفائنا في المنطقة من أي أضرار محتملة"، وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى "حل طويل الأمد، وليس مجرد تسوية مؤقتة".

وتابع أنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأن هناك "فرصة جيدة" لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يتحدثون مع واشنطن "بأدب شديد"، لكنه استدرك بأنه لا يقدم ضمانات بشأن التطورات المقبلة، وأن بلاده "مستعدة لاتخاذ إجراءات شديدة إذا لزم الأمر".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة تواصل فرض "أكبر حصار عسكري على الإطلاق" على إيران، وأن لديها ثلاث حاملات طائرات في الشرق الأوسط في حالة استعداد قتالي كامل، معربًا عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامها. وشدد على أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، وأن واشنطن تريد ضمان استمرار ذلك على المدى الطويل.

وزعم أن العمليات العسكرية الأميركية أدت إلى تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية، مشيرًا إلى غرق 158 سفينة وتدمير 268 طائرة، فضلًا عن تراجع القدرة التصنيعية الإيرانية بنحو 85%، ما قلّص، بحسب قوله، قدرتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة. واعتبر أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، وأن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أصبحوا أكثر أمنًا مما كانوا عليه قبل ستة أشهر.

وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة هاتفية ‌مقتضبة مع "رويترز" إن قطر والسعودية ​حريصتان على التوصل ​إلى حل سلمي للصراع مع ⁠إيران، لكن الولايات ​المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية ​إذا لزم الأمر.

وأضاف ترامب "قطر تريد حلا سلميا" و"السعودية ‌تريد ⁠حلا سلميا" لكن "نحن مستعدون لتنفيذ ضربات في أي وقت نريد".

وأشار ترامب إلى أنه ​ليس ​في ⁠عجلة من أمره لاستئناف الضربات، قائلا ​إنه راض عن الحصار ​البحري ⁠الأميركي المفروض على إيران. وتابع "سنرى إلى أين ستؤول ⁠الأمور. ​أنا مستعد".

في المقابل، قال ​مسؤول أمني ‌إيراني كبير لوسائل إعلام ​رسمية إنه ​ليس لدى إيران ⁠أي خطط ​للتفاوض مع ​الولايات المتحدة ما لم تتخذ ​واشنطن خطوات ​عملية لتلبية الشروط ‌السبعة ⁠التي وضعتها طهران في اتفاق مؤقت ​مع ​الولايات ⁠المتحدة في ​حزيران/ يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بعد يوم من استبعاد ترامب تجدد القتال مع إيران، إذ قال لشبكة "سي إن إن"، الأحد، إن استئناف الحرب "غير مرجح إلى حد كبير"، لكنه أضاف: "سأفعل ذلك إن اقتضت الضرورة، لكننا وجهنا إليهم ضربات قاسية للغاية"، مشددًا على أن القرار يتوقف على استعداد طهران للتوقيع على اتفاق تعتبره واشنطن مناسبًا.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، توقف تحركات الوسطاء الساعين إلى إنهاء الحرب، على خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي خسر فيها الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس. وقال إن "الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأميركية" تستدعي بعض الوقت قبل تهيئة الأجواء لاستئناف الوساطة.

وتتواصل جهود الوساطة الإقليمية، بمشاركة قطر وباكستان، لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في أواخر شباط/فبراير الماضي. ورغم تراجع العمليات العسكرية بصورة كبيرة، لا تزال طهران تفرض قيودًا على الملاحة في مضيق هرمز، فيما تواصل البحرية الأميركية حصار الموانئ الإيرانية، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق وآليات إنهاء المواجهة.