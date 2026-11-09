ترامب يستبعد استئناف الحرب وعراقجي يتمسك بمقترح إيران

تتواصل التحركات السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة بين واشنطن وطهران، وسط تباين المواقف بشأن شروط التسوية ومستقبل المواجهة، فيما تسعى أطراف إقليمية ودولية إلى استثمار المسار الدبلوماسي لمنع عودة الحرب، بالتزامن مع استمرار التوتر في مضيق هرمز.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن احتمال اضطراره إلى إصدار أوامر للجيش الأميركي باستئناف الحرب على إيران "مستبعد للغاية"، رابطا تجنب التصعيد العسكري باستمرار إحراز تقدم في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

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وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الأمر يتوقف على استعداد طهران لتوقيع اتفاق وصفه بأنه "قوي للغاية"، معتبرا أن العودة إلى الحرب ستكون غير ضرورية في حال التوصل إلى تفاهم. لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي "مهما كانت التداعيات السياسية".

ودافع ترامب عن قراره شن الحرب على إيران، معتبرا أنه كان ضروريا لحماية الولايات المتحدة، وأن منع طهران من امتلاك سلاح نووي سيسجل باعتباره إنجازا تاريخيا. وأضاف، في حديث لشبكة "سي بي إس"، أنه كان سيتعرض لانتقادات أشد لو امتلكت إيران سلاحا نوويا خلال ولايته.

وفي موازاة التصريحات الأميركية، أفاد جدول أعمال البيت الأبيض بأن ترامب سيجتمع برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقاء مغلق، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي أن المسؤول القطري سيلتقي أيضا نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس.

وتأتي الزيارة في ظل تكثيف الدوحة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، سعيا إلى التوصل لاتفاق يحول دون تجدد المواجهة العسكرية.

وبالتزامن مع التحرك القطري، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن مبعوث بكين الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، زار إيران والتقى نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري كني، في إطار مساعي الصين لدفع العلاقات الثنائية وتحقيق تقدم جديد فيها.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الناخبين الأميركيين حسموا موقفهم، وإن القرار بات الآن بيد البيت الأبيض، في إشارة إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي التي فقد فيها الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.

وأضاف عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، أن المقترح الإيراني الذي وصفه بـ"مقترح اليومين" لا يزال مطروحا، داعيا واشنطن إلى استيفاء شروط طهران، وفي مقدمتها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، محذرا من أن اختيار المسار العسكري سيقابل برد إيراني.

ميدانيا، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن أصوات عمليات الإطلاق التي سُمعت في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان، جنوبي البلاد، ناجمة عن استهداف "سفن مخالفة" في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قلل الحرس الثوري الإيراني من فاعلية منظومة "البوابة الحديدية"، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملاحة في المضيق.