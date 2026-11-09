تواصل المشاورات مع قطر وباكستان... بزشكيان: خامنئي وجّه بإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" مع واشنطن

أعلن بزشكيان صدور تعليمات من المرشد مجتبى خامنئي لإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" مع واشنطن لبدء حوار بكرامة، فيما تمسكت طهران بإلزامية رفع العقوبات والحصار كشروط "منطقية"، لاستئناف المفاوضات عبر الوسطاء.

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أن المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، أصدر تعليمات بإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات نقلته وسائل إعلام إيرانية، تناول فيها بزشكيان العلاقات بين طهران وواشنطن وتوجيهات المرشد الإيراني.

وأضاف أن "المرشد وجّه بإنهاء حالة لا حرب ولا سلم. يمكننا الدخول في حوار مع الحفاظ على كرامتنا، وتسوية هذه القضية بالطريقة نفسها. وليس من حقنا تجاهل مستقبلنا أو تدميره"، لافتا إلى أن طهران تتحمل مسؤولية خدمة الشعب الإيراني.

وشدد على أن بلاده تؤيد الحوار والمفاوضات، مضيفا: "المنطق يقتضي ألا ندخل في حرب إذا كان بإمكاننا انتزاع حقوقنا عبر الحوار، لكننا لن نستسلم أمام أساليب الترهيب والضغط".

طهران: مشاوراتنا مستمرة مع الوسيطين باكستان وقطـر

وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن طهران لن توقع أو تنفذ سوى اتفاق يضمن حقوق شعبها، عادّة أن إنهاء العقوبات الأميركية ورفع الحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات قبل استئناف المفاوضات "مطالب منطقية".

جاء ذلك وفق الناطق باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي أسبوعي عقده في العاصمة طهران، تناول فيه آخر التطورات، مؤكدا استمرار المشاورات مع الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.

وردا على وصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، المطالب الإيرانية بأنها "مبالغ فيها ومثيرة للسخرية"، قال بقائي إن إنهاء العقوبات ورفع الحصار ووقف الحرب على جميع الجبهات قبل المفاوضات "مطالب منطقية".

وسبق أن قدمت إيران عبر الوسطاء، سبعة شروط لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، منها رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار البحري ودفع تعويضات عن الحرب.

وفي 28 شباط/ فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نيسان/ أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في تموز/ يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وتتواصل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران، لإحياء المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي تعليقه على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، قال بقائي إن الحزبين الديمقراطي والجمهوري أضرا بإيران خلال السنوات الستين الماضية.

وعدّ أن ربط الجمهوريين نتائج الانتخابات بالهجمات على إيران، ينبغي تقييمه في ضوء الرسالة التي وجهها الشعب الأميركي.

وانتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.