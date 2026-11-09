فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بهجمات إلكترونية وتهدد بعقوبات إضافية

فرنسا تتهم وحدة إلكترونية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات عطلت أنظمة التبريد في 700 موقع تجاري، وتسببت في اندلاع 15 حريقًا على الأقل، فيما استدعت باريس السفير الإيراني ولوّحت بعقوبات أوروبية إضافية.

موظف يتخلص من مواد غذائية تالفة إثر أعطال في أنظمة التبريد، 2 نوفمبر 2026 (Getty Images)

اتهمت فرنسا، اليوم الإثنين، الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات المتاجر والمنشآت التجارية، وتسببت في اندلاع حرائق وخسائر اقتصادية واسعة، فيما استدعت السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية، ولوّحت بفرض عقوبات أوروبية إضافية على طهران، على خلفية الهجمات التي وقعت خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، الإثنين، نقلًا عن مسؤولين فرنسيين وتقرير مشترك لأجهزة الاستخبارات والأمن الإلكتروني الفرنسية، اتهم وحدة تُعرف باسم "شهيد كاوه"، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ عمليات الاختراق التي طالت نحو 700 موقع تجاري في أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده استدعت السفير الإيراني على خلفية الهجمات، محذرًا من احتمال فرض عقوبات إضافية من الاتحاد الأوروبي على إيران، ومؤكدًا أن طهران ستواجه عواقب جراء هذه العمليات.

وبحسب التقرير الفرنسي، تسببت الهجمات في ارتفاع درجات الحرارة داخل وحدات التبريد، ما أدى إلى اندلاع 15 حريقًا على الأقل، فضلًا عن تلف كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية المجمدة، بعدما تعطلت الثلاجات في متاجر كبرى ومحال جزارة ومسلخ ومصانع لتجهيز الأغذية.

وشوهد موظفون في متاجر متضررة ينقلون صناديق اللحوم التالفة والمثلجات الذائبة إلى حاويات النفايات، فيما قدّر أحد أصحاب المتاجر أن تصل الخسائر الإجمالية الناجمة عن الهجمات إلى عشرات ملايين اليورو على مستوى فرنسا.

ولم تقتصر الهجمات على المنشآت التجارية الفرنسية، إذ شهد الشهر الجاري موجة ثانية استهدفت أكثر من 100 منشأة في أنحاء أوروبا، وطالت ثلاجات تستخدمها بنوك الدم في فرنسا، ما اضطر العاملين إلى نقل كميات من الدم إلى وحدات تبريد بديلة حفاظًا عليها.

اتهامات لوحدة مرتبطة بالحرس الثوري

وحدد التقرير الاستخباراتي الفرنسي ثلاثة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالوحدة المتهمة، وهم حميد رضا لشكريان ومهدي لشكريان ورضا سالاروند، معتبرًا أن المجموعة تعمل في مجال الهجمات الإلكترونية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن منفذي الهجمات استخدموا مجموعات واجهة انتحلت صفة قراصنة إلكترونيين، بينها "سايبر أفينجرز" و"سايبر إسناد فرونت"، بهدف تنفيذ عمليات الاختراق.

واستند المحققون الفرنسيون في ربط الهجمات بالوحدة المذكورة إلى البنية التحتية الرقمية المستخدمة لتعطيل الثلاجات، والتشابه بين أساليب الاختراق وعمليات سابقة نُسبت إلى المجموعة، إضافة إلى العثور على آثار للغة الفارسية ضمن البنية التحتية للهجوم.

وأعلن ممثلو الادعاء في باريس أنهم طلبوا إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن الهجمات، فيما لم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى الأشخاص الثلاثة للحصول على تعليقاتهم.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة "مايكروسوفت" خلصت في تقييمات داخلية، قبل نحو أسبوعين، إلى وجود صلة لإيران بهجمات أنظمة التبريد التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر، غير أن الشركة امتنعت عن التعليق علنًا.

تحقيقات أميركية في هجمات مماثلة

وفي الولايات المتحدة، يحقق مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية في أعطال أصابت أجهزة التبريد في ستة منافذ تجارية صغيرة تابعة للجيش الأميركي على الأقل، خلال آب/ أغسطس الماضي، وسط شبهات بأنها ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى "رويترز"، يشتبه محققون في البنتاغون بوجود صلة لإيران بهذه الحوادث، ويعملون بالتنسيق مع مسؤولين فرنسيين للكشف عن ملابساتها، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

ولم تتمكن الوكالة من تحديد الأسس التي استند إليها الجيش الأميركي في الاشتباه بإيران، أو معرفة ما إذا كانت التحقيقات تشمل احتمال تورط جهات أخرى.

وقال البنتاغون، الإثنين، إنه "على علم بالتكهنات حول وقوع حادث إلكتروني محتمل"، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية لأسباب أمنية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب هجمات إلكترونية متفرقة شهدتها الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على إيران في شباط/ فبراير الماضي، شملت استهداف نظام النقل في لوس أنجليس خلال آذار/ مارس، ومحطات لمعالجة المياه في تموز/ يوليو، وسفن متجهة إلى الولايات المتحدة في آب/ أغسطس، وسط شبهات بشأن ارتباط بعضها بالنشاط الإلكتروني الإيراني.

وأثارت الهجمات الأخيرة تحذيرات أميركية من احتمال تكرار عمليات مماثلة، رغم تقديرات خبراء بأن اختراق أنظمة التبريد لم يتطلب قدرات تقنية متقدمة.

وكانت الشركة المصنعة لعدد كبير من وحدات التبريد المتضررة قد أوضحت أن بعضها قديم أو يعمل ببرمجيات لم تعد محدّثة، ما قد يكون سهّل اختراقها.

وقالت كبيرة الباحثين في التهديدات الإلكترونية لدى شركة "بروفبوينت"، سهر نعمان، إن تخريب أنظمة التبريد يعكس "مدى ضعف هذه الأنظمة"، أكثر مما يعكس تطور القدرات الإلكترونية الإيرانية.