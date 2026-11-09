موجز أنباء العالم الإثنين

توزعت التطورات الدولية بين خلافات التمويل بمؤتمر "كوب31" بتركيا، واستبعاد ترامب تجدد الحرب مع إيران قبيل مباحثات قطرية واجتماع مرتقب مع روسيا والصين، بالتزامن مع مشاورات أوكرانية-أوروبية في أبو ظبي وواشنطن لتسوية النزاع، وسط استمرار التوترات باليمن، وتحقيقات "إنفيديا".

أفراد من خفر السواحل اليوناني يحملون أكياسا تحتوي على جثث في جزيرة كريت (Getty Images)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى "التعامل بجدية" مع مسألة التغيّر المناخي، تزامنا مع انطلاق أعمال مؤتمر "كوب31" في تركيا، وسط خلاف برز منذ البداية بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.

واشنطن

استبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجدد القتال مع إيران، في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن"، قبيل اجتماعه مع رئيس وزراء قطر التي تلعب دور الوسيط لإنهاء الحرب.

وقال ترامب، أمس الأحد، إنه من المرجح أن يجتمع مع الرئيسين الروسي والصيني الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران.

الرياض

وجّهت السلطات السعودية صباحا، تحذيرا عبر الهواتف من "تهديد جوي معاد" في الرياض، رفعته بعد بضع دقائق، فيما يتواصل تبادل الضربات بين الرياض والحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران.

صنعاء

ارتفعت حصيلة الضربات السعودية على محافظة صنعاء اليمنية، السبت، إلى 44 قتيلا بينهم أكثر من 20 طفلا، وفق ما أوردت وكالة "سبأ" نقلا عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

دمشق

نفى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نشر بلاده أي قوات في اليمن، أو وجود "خطة قريبة" بهذا الصدد، في وقت تعمل السعودية، الداعمة للحكومتين السورية واليمنية، على حشد دعم دولي في مواجهة الحوثيين.

أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، قبيل محادثات مع روسيا بوساطة أميركية مقررة هذا الأسبوع في أبو ظبي.

وأعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، أن وفد بلاده إلى المحادثات سيعقد "اجتماعات تنسيقية منفصلة" مع ممثلين أوروبيين موفدين إلى العاصمة الإماراتية.

من جهته، أشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إلى إحراز تقدم في ما يتعلق بـ"الهيكلية الأمنية" لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب بين موسكو وكييف، متوقعا إحراز المزيد من التقدم في محادثات أبو ظبي.

باريس

يسعى وزراء خارجية دول أوروبية خلال اجتماع مجموعة السبع في باريس إلى حث واشنطن على تجنب تصعيد جديد مع إيران، وضمان تسوية منصفة لأوكرانيا، وسط مخاوف من تقارب أميركي مع موسكو، وتعثّر المحادثات مع طهران.

باريس

يجتمع رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، في ظلّ هامش مالي ضيّق وقبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

بولندا

قضى منفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين السبت في كراكوفا، وهو بولندي في الرابعة والعشرين من العمر، بعدما أصيب برصاص الشرطة، بحسب ما أعلنت السلطات.

أثينا

أعلن خفر السواحل اليونانيون مقتل 20 مهاجرا خلال اليومين الماضيين، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة كريت التي باتت وجهة رئيسية للساعين للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

إسطنبول

لقي ستة أشخاص مصارعهم، وأصيب نحو 12، جرّاء انفجار في مصنع للحديد والصلب قرب مدينة إزمير السياحية في غرب تركيا، وفق ما أعلن مكتب المحافظ.

بنغلادش

دعت السلطات البنغلادشية، رئيسة الحكومة السابقة، الشيخة حسينة، التي أُطيح بها من السلطة، إلى مطالبة الهند بتسليمها إلى سلطات بلادها إذا كانت جادة في تعهّدها بالعودة إلى بنغلادش.

بودابست

أوقفت الشرطة المجرية شقيق رئيس الحكومة القومي السابق، فيكتور أوربان، حسبما ذكر رئيس الحكومة، بيتر ماغيار، استنادا إلى تقرير صحافي.

نيويورك

أعلن مجلس إدارة شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، الأحد، فتح تحقيق داخلي بشأن رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ بعدما أقرّ بإقامة علاقة مع امرأة يقول مسؤولون أميركيون إنها تعمل لحساب المخابرات الصينية، وهو أمر نفته بكين.

بوغوتا

يخضع الرئيس الكولومبي السابق، غوستافو بيترو، لتحقيق إثر شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل علاقات جنسية خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أعلن رئيس المحكمة العليا.

بكين

أسفر حريق اندلع الأحد في مبنى سكني في شمال الصين عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.