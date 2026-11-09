"كوب31": غوتيريش يحث قادة العالم على أخذ التغير المناخي بجدية

انطلقت أعمال مؤتمر المناخ الأممي في تركيا وسط خلاف بين الدول الغنية والنامية بشأن تمويل مواجهة التغير المناخي، فيما دعا غوتيريش إلى تسريع خفض الانبعاثات والتحول عن الوقود الأحفوري، محذرا من تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة العالم الإثنين إلى "التعامل بجدية" مع مسألة التغيّر المناخي، تزامنا مع انطلاق أعمال مؤتمر "كوب 31" في تركيا وسط خلاف برز منذ البداية بين المفاوضين من دول غنية ونامية بشأن قضايا التمويل.

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وجاء نداء غوتيريش مع بدء أعمال المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن المناخ، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط بحضور آلاف المشاركين.

ويأتي المؤتمر بعد عام شهد موجات حر شديدة في أوروبا، وحرائق غابات واسعة النطاق في إندونيسيا، وفيضانات كارثية في النيبال، في ظل ظاهرة "إل نينيو" المناخية العائدة بقوة استثنائية.

وقال غوتيريش في بيان محذرا "دخلنا عصرا جديدا من الظواهر المناخية القصوى".

وحثّ القادة المشاركين في المؤتمر على "إبداء جدية من خلال تسريع خفض الانبعاثات، والإسراع في تحقيق انتقال عادل بعيدا عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي".

وخاض المفاوضون نقاشات استمرت حتى ساعة متأخرة أمس، الأحد، حول مطالب الدول النامية بإدراج بنود تتعلق بالتمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي.

وقال رئيس وفد منظمة "غرين بيس" إلى المؤتمر جاسبر إنفينتور "كانت بداية صعبة لمؤتمر كوب31".

وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ، قدمت الدول المتقدمة التي تتحمل تاريخيا مسؤولية الجزء الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة، دعما ماليا لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي والتحول نحو طاقة أنظف، غير أن الدول الأكثر فقرا ترى أن هذه المبالغ لا تزال غير كافية.

وذكر إنفينتور أن الدول المتقدمة تتخذ "موقفا متشددا" بشأن تضمين جدول أعمال المؤتمر منصة تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر "كوب 30" في البرازيل العام الماضي، تهدف إلى مناقشة آليات تقديم الدول الغنية التمويل للدول النامية.

وتسعى الدول الإفريقية إلى إدراج بند في جدول أعمال مؤتمر "كوب 31" لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف بثلاث مرات، بهدف مساعدة الدول الأكثر فقرا على تغطية تكاليف تدابير مثل بناء حواجز بحرية أو زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.

وحذّر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من أنه لن تكون هناك "إرادة سياسية" لتقديم تعهدات بتمويل إضافي خلال مؤتمر "كوب 31".

ولا يتوقع مراقبون تحقيق اختراقات كبرى في وقت تبذل دول العالم جهودا لاحتواء انعكاسات أزمة أسعار النفط، في ظل توترات جيوسياسية تغذيها الحربان في الخليج وأوكرانيا.

أكثر الأعوام حرا

ويتزامن بيان غوتيريش مع تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي أشار إلى أن عام 2026 واصل تسجيل درجات حرارة استثنائية على مستوى العالم، ترافقت مع ذوبان للجليد وارتفاع في مستويات سطح البحار.

ورجّح مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن يكون العام 2026 ثاني أكثر الأعوام حرا منذ بدء تسجيل البيانات، كما توقع علماء أن تتسبب ظاهرة "إل نينيو" في جعل العام 2027 الأكثر حرا على الإطلاق.

وذكرت المنظمة أن السنوات الـ12 الماضية كانت جميعها ضمن قائمة السنوات الأكثر حرا منذ بدء تسجيل البيانات، ومن المتوقع أن يكون العام الحالي واحدا من أكثر الأعوام حرا على الإطلاق.

وحذرت الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر من أن درجات الحرارة العالمية قد تتخطى 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ.

وقالت مديرة برنامج المناخ في اتحاد العلماء المعنيين، ريتشل كليتوس، "على قادة العالم إنقاذنا من حافة الهاوية، والالتزام بالتحول سريعا عن الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ضرورة تزداد إلحاحا في ظل أزمة تكاليف الطاقة الراهنة".

خلاف على الوقود الأحفوري

ترأس تركيا مؤتمر "كوب 31" فيما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب استثنائي وُضع لإنهاء خلاف حول الدولة المضيفة للمؤتمر.

وأطلق الشريكان على هذه القمة عنوان "كوب التنفيذ"، مع التركيز على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات الطموحة.

وتطرح تركيا بموازاة المفاوضات الرسمية "أجندة عمل" تهدف إلى تشجيع الدول على دعم تعهدات غير ملزمة بشأن قضايا متنوعة، بدءا من الذكاء الاصطناعي وصولا إلى إدارة النفايات.

ويتمحور هذا المسعى حول مبادرة بشأن الكهرباء، تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20% حاليا إلى 35% بحلول عام 2035.

غير أن هذه المبادرة قد تشكل مصدر توتر، فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد كهرباء "نظيفة"، وهو مصطلح قد يثير جدلا حول دور الوقود الأحفوري في المقترح التركي.

والتزمت الدول في اتفاق تاريخي خلال مؤتمر "كوب 28" في دبي عام 2023 بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، لكنها واجهت صعوبات في الاتفاق على كيفية تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس.

واختُتم مؤتمر "كوب 30" باتفاق لم يشر صراحة إلى الوقود الأحفوري، بعد معارضة الدول المنتجة للنفط إدراج مثل هذه الصياغة.

وبدلا من ذلك، قدمت البرازيل "خارطة طريق" طوعية تتضمن مقترحات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لكل دولة تكييفها وفقا لظروفها الخاصة.

ولا تزال الدبلوماسية المناخية تفتقر إلى طرف فاعل رئيسي، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس دونالد ترامب، ولم توفد أي مسؤولين لحضور مؤتمر "كوب 31".

وعلى رغم ذلك من المقرر أن يصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، وسط تفاؤل بين الديمقراطيين عقب فوزهم التاريخي في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.