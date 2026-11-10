تقرير: مكالمة متوترة بين ترامب ونتنياهو بشأن مهاجمة إيران مجددًا

مصادر مطلعة تتحدث عن مكالمة هاتفية وصفت بأنها حادة بين ترامب ونتنياهو بشأن استئناف الهجمات على إيران، في ظل خلافات حول المسار العسكري والمفاوضات مع طهران. ونفى مكتب نتنياهو حدوث مواجهة بينهما، فيما يواصل الرئيس الأميركي تفضيل الحل الدبلوماسي.

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مكالمة هاتفية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخير، تركزت على الملف الإيراني وإمكانية استئناف الهجمات العسكرية على طهران، وسط خلافات بين الجانبين بشأن مستقبل الحرب، فيما وصف مطلعون على المحادثة أجواءها بأنها شديدة التوتر، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.

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وبحسب تقرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي، الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة، فقد كانت المكالمة "صعبة وحادة بصورة استثنائية"، ووصفها أحد المصادر بأنها "مكالمة صراخ من الجحيم"، في إشارة إلى حدة الخلاف بين الزعيمين بشأن التعامل مع إيران.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو بشدة هذه الرواية، معتبرًا الحديث عن تبادل الصراخ بين الجانبين "أخبارًا كاذبة وهراءً مطلقًا". كما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إجراء المكالمة، لكنه شدد على أنها "لم تكن صعبة على الإطلاق".

وتأتي المحادثة في ظل تباين بين موقف نتنياهو، الذي يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وتوجه الإدارة الأميركية نحو استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران، فيما تتمحور الخلافات حول جدوى تجديد الهجمات وتوقيتها.

وبرز هذا التباين في خطاب نتنياهو أمام الكنيست، الثلاثاء، خلال مراسم أداء أعضاء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية، إذ اعتبر أن إسقاط النظام الإيراني يمثل السبيل الوحيد لإزالة التهديد النووي بصورة دائمة.

وقال نتنياهو إن "إيران تعمل على إعادة إحياء التهديد النووي. والطريقة الوحيدة لإزالة هذا التهديد الوجودي بصورة دائمة هي إسقاط نظام آيات الله".

وحذر من ضغوط دولية مرتقبة على إسرائيل، قائلًا: "سنواجه قريبًا ضغوطًا دولية للقبول بإيران نووية وباستمرار نظام الرعب الذي يسعى إلى إبادتنا"، مضيفًا أن إسرائيل ستتعرض أيضًا لضغوط للانسحاب مما وصفه بـ"إنجازاتنا الهائلة" و"إنجازنا الكبير في المناطق الأمنية" التي تحتلها إسرائيل في قطاع غزة ولبنان وسورية.

وربط نتنياهو هذه التحديات بمساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مجددًا دعوته إلى إقامة حكومة وحدة قومية، وقال: "أمام هذه التهديدات، علينا أن نفعل شيئًا واحدًا في هذا المجلس: أن نضع كل اعتبار آخر جانبًا ونشكل حكومة وحدة قومية"، معتبرًا أنها وحدها قادرة على مواجهة التحديات المقبلة.

ترامب يفضّل المفاوضات ونتنياهو يريد استئناف الهجمات

وكان ترامب قد أكد، الإثنين، أنه لا يرى ضرورة لاستئناف الهجمات على إيران في المرحلة الحالية، وذلك عقب لقائه في البيت الأبيض رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثهما المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية.

وقال الرئيس الأميركي إن "العمل العسكري ليس ضروريًا في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى وجود تقدم إيجابي نحو إنهاء المواجهة، ومعربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية تضمن أمن إسرائيل.

وفي السياق، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الإثنين، عن مصادر دبلوماسية أن قادة عربًا يخشون من ضغوط يمارسها نتنياهو على ترامب لاستئناف الحرب على إيران.

وادعى دبلوماسي مطلع على المحادثات أن "نتنياهو يتصل بترامب يوميًا" ويحثه على تجديد الهجمات، في حين يسعى مسؤولون داخل البيت الأبيض وخارجه إلى منع العودة إلى العمليات العسكرية.

غير أن مصدرًا مطلعًا على التطورات في إسرائيل قدم رواية مختلفة للصحيفة، مؤكدًا أنه رغم رغبة نتنياهو في استئناف العمليات العسكرية، لا تظهر في المرحلة الحالية جهود فعلية مكثفة من جانبه لإقناع ترامب باتخاذ هذه الخطوة.

وكان ترامب قد استبعد، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، بُثت ليل الأحد – الإثنين، تجديد الهجوم على إيران. وردًا على سؤال بشأن هذا الاحتمال، قال: "لا أرغب في ذلك. لا أعتقد أن هناك سببًا للقيام به".

ومع ذلك، دافع ترامب عن قراره شن الحرب على إيران، مؤكدًا أنه كان سيتخذ القرار نفسه مجددًا، انطلاقًا من موقفه الرافض السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وفي مقابل تفاؤل ترامب بإمكانية التوصل إلى اتفاق، أبدى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، موقفًا أكثر تحفظًا، مؤكدًا عدم تحقيق اختراق في المفاوضات حتى الآن.

وقال روبيو إن المطالب التي تطرحها طهران غير مقبولة بالنسبة لواشنطن، واصفًا بعضها بأنها "مثيرة للاستفزاز وسخيفة وغير واقعية".