قطر: ردود فعل إيجابية من واشنطن وطهران بشأن جهود الوساطة

أعلنت قطر تلقي ردود فعل إيجابية من واشنطن وطهران تزامنا مع استمرار وساطتها بجانب باكستان لإنهاء الحرب وحالة عدم اليقين. جاء ذلك عقب مباحثات إيجابية أجراها رئيس الوزراء القطري مع ترامب.

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، تلقي ردود فعل إيجابية من الولايات المتحدة وإيران بشأن جهود الوساطة الجارية بينهما، مؤكدة استمرار المساعي لإنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" وعدم اليقين في المنطقة.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، إبراهيم الهاشمي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للوزارة في الدوحة.

وقال الهاشمي إن "جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة، وإن هناك ردود فعل إيجابية من الطرفين".

وشدد على أن الوسطاء يعملون على إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم" في المنطقة، ووضع حد لحالة عدم اليقين.

وتأتي تصريحات الهاشمي غداة إعلان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إجراء "مباحثات إيجابية" مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس في واشنطن، بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة.

وقال آل ثاني في منشور عبر "إكس"، ليل الإثنين - الثلاثاء: "سعدت بلقاء الرئيس الأميركي ونائبه في واشنطن، حيث ناقشنا الأوضاع في المنطقة وسبل إحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأثمّن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة".

وتتواصل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران، لإحياء المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي بطهران، أمس الإثنين، أن بلاده لن توقع أو تنفذ سوى اتفاق يضمن حقوق شعبها.

وعَدَّ بقائي أن إنهاء العقوبات الأميركية ورفع الحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات قبل استئناف المفاوضات "مطالب منطقية".

كما أكد استمرار المشاورات مع الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان.

وفي 28 شباط/ فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نيسان/ أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في تموز/ يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.