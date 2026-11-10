موجز أنباء العالم الثلاثاء

دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للتجاوب مع مقترحه لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، بالتزامن مع محادثات حول المنطقة بمجموع السبع وانطلاق مفاوضات روسية أوكرانية بأبو ظبي، واعتراض السعودية صاروخا حوثيا، ومساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة.

دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى التجاوب مع مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

في السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني أن النيران اندلعت في ناقلتَي نفط في مضيق هرمز حيث تستهدف طهران بصورة متكررة السفن التي تعبر الممر المائي من دون الحصول على إذن منها.

دبلوماسيا، انضم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى مباحثات بشأن المنطقة، تعقد على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في فرنسا، غداة لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إطار الجهود لإنهاء الحرب مع إيران.

وعقب اجتماع مجموعة السبع، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه لا يرى ضرورة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، عادّا أن القيود الاقتصادية تحقق فاعلية كبيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية، الفرنسي جان نويل بارو، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، إن خطر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران "لم يستبعد تماما".

وحث وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، على بذل "جهد دبلوماسي شامل" لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، محذّرا من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن حالة الجمود القائمة.

وأعادت كندا فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، على خلفية دورها في البرنامجين النووي والصاروخي لطهران، أو تمويل "أنشطة خبيثة".

محادثات روسية أوكرانية بأبو ظبي

اختتمت أوكرانيا وروسيا، اليوم الثلاثاء، اليوم الأول من محادثاتهما بوساطة أميركية في أبوظبي، وهي الأولى من نوعها منذ شباط/ فبراير.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن اليوم الأول من المباحثات كان بنّاء، عادّا أنه ينبغي توسيع صيغة التفاوض لتشمل الأوروبيين.

ورحب وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا بالجهود الأميركية في أبو ظبي، الرامية إلى "التوصل إلى هدن جزئية" في الحرب.

وقبيل المحادثات، تسببت ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في أنحاء أوكرانيا ليل الإثنين - الثلاثاء، بانقطاع الكهرباء عن سكان ست مناطق.

ووصل الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى الدنمارك حيث من المقرر أن يلتقي قادة دول الشمال الأوروبي للبحث في الدعم العسكري لبلاده لا سيما الدفاع الجوي، إضافة الى أمن منشآت الطاقة الحيوية.

الرياض

دوّت انفجارات في العاصمة السعودية، الثلاثاء، وأعلن التحالف بقيادة الرياض اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون اليمنيون الذين يهاجمون السعودية منذ أسابيع بشكل شبه يومي.

وسمع دوي انفجارات، في وقت تلقى سكان الرياض تنبيها عبر رسالة نصية على هواتفهم يطلب منهم الاحتماء بسبب "تهديد جوي"، تلتها رسالة أخرى من هيئة الدفاع المدني تفيد بزوال الخطر.

وأفاد التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية عبر "إكس"، بأن "الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

آيزنكوت ومساعي تشكيل حكومة

تعهد رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتحل بدلا من حكومة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وذلك في تصريحات قبيل أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية.

باريس وطهران

قال وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، إن باريس لا تستبعد اتخاذ "أي خيار" للرد على هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف ثلاجات مئات المتاجر الكبرى في تشرين الأول/ أكتوبر، وتتهم السلطات الفرنسية إيران بالوقوف وراءه.

ورفضت إيران اتهامات فرنسا، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها".

بيروت

بدأ لبنان عقد اجتماعات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن توزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ سبع سنوات، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق جديد مع الصندوق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن هناك "توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني" في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) والمقرر في نهاية العام.

بغداد

أعادت السلطات العراقية، الثلاثاء، فتح معبر الشيب الحدودي مع إيران، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من غلقه بضغط أميركي.

جنيف

انتقدت الأمم المتحدة ما قالت إنه "تصاعد في الاعتداءات من قبل السلطات المصرية على حرية الصحافة"، داعية إلى وضع حد لـ"مضايقة" الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

احتجاجات فرنسا

أغلق طلاب في فرنسا مداخل عشرات المدارس، الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة التعليم، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة.

كوريا الشمالية

اتهمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، باتخاذ "موقف متحيز وغير مسؤول"، بعدما دعا إلى استئناف الحوار مع كوريا الجنوبية.

بلغاريا

قُتل 11 شخصا وأصيب العشرات الثلاثاء في سلسلة حوادث تصادم على جانبي طريق سريع في جنوب شرق بلغاريا التي تسجل أعلى معدل للوفيات الناجمة عن حوادث السير في الاتحاد الأوروبي.

باريس

سيقام السباقان الختاميان لموسم بطولة العالم للفورمولا واحد في قطر وأبو ظبي في موعديهما المقرَّرين، رغم التوترات في المنطقة، وفق ما أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الإماراتي، محمد بن سليم، اليوم الثلاثاء.