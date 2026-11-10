نقل طائرات أميركية من قاعدة بريطانية ثانية بسبب تهديد إيراني

نقل الجيش الأميركي طائرات تزويد بالوقود من قاعدة "ميلدنهول" البريطانية إلى ألمانيا، إثر تهديدات أمنية إيرانية محتملة. يأتي هذا الإجراء عقب سحب قاذفات "بي-1" من قاعدة "فيرفورد" سابقا، واعتقال سبعة أشخاص للاشتباه بتعاونهم مع المخابرات الإيرانية.

نقل الجيش الأميركي، أمس الإثنين، طائرات من ​قاعدة جوية ثانية في بريطانيا عقب تهديد من إيران، ‌وذلك بعد أسابيع من سحب قاذفات القنابل الأميركية من قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بسبب واقعة أمنية يشتبه بارتباطها بطهران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أن طائرتين ​أميركيتين للتزويد بالوقود كانتا تستخدمان قاعدة ميلدنهول الجوية التابعة ​لسلاح الجو الملكي البريطاني حولتا مسارهما إلى ألمانيا في وقت مبكر ⁠أمس الإثنين، في حين تم نقل عدة طائرات تزويد بالوقود ​من القاعدة إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

وأفادت ​للصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يناقشون الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يواجه قاعدة ميلدنهول.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: "إننا لا نعلق بشكل دوري على أنشطة ​الدول الأخرى. فالطائرات والأصول الأخرى تتحرك باستمرار وفقا للمتطلبات العملياتية".

واعتقل خمسة بريطانيين خارج قاعدة فيرفورد في جنوب غرب إنجلترا في أيلول/ سبتمبر، بسبب واقعة أمنية، وتم اعتقال شخصين آخرين لاحقا للاشتباه في مساعدتهما للمخابرات ​الإيرانية.

وجذبت ملابسات الواقعة، ​التي لا ⁠تزال غير موضحة بشكل كبير، اهتماما دوليا كبيرا، إذ جاءت في وقت يتزايد القلق بشأن ​التداعيات الأمنية على الدول الغربية جرّاء الحرب بين الولايات ​المتحدة ⁠وإيران، ودفعت الولايات المتحدة إلى سحب قاذفاتها من طراز بي-1 من تلك القاعدة لأسباب أمنية.

وكانت القاذفات الأميركية تستخدم قاعدة فيرفورد لتنفيذ غارات على ⁠إيران.

وقال ​رئيس الحكومة البريطانية، آندي بيرنام، الشهر ​الماضي، إن الأنشطة التي حدثت في قاعدة فيرفورد الجوية ربما جرى ترتيبها في إيران، ​وهو ما نفاه سفير طهران لدى بريطانيا.