واشنطن تعلن اتخاذ تدابير "مناسبة" بعد سحبها طائرات من قاعدة بريطانية

أعلن الجيش الأميركي اتخاذ تدابير أمنية منسقة إثر سحب اثنتي عشرة طائرة للتزوّد بالوقود من قاعدة "ميلدنهول" البريطانية تحسبا لتهديد إيراني. وأكدت القيادة الأميركية استمرار التأهب برفقة الحلفاء، عقب أسابيع من سحب قاذفات من قاعدة "فيرفورد" للسبب ذاته.

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، أنه يتخذ تدابير أمنية "منسقة ومناسبة"، بعد أن أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية سحبه ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة من قاعدة جوية بريطانية ثانية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، إن سحب طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من قاعدة ميلدنهول التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني شرقي إنجلترا، تم بعد ظهور تهديد من إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الطبيعة الدقيقة" للخطر الإيراني لا تزال موضع نقاش بين المسؤولين الأميركيين.

من جهته، رفض ناطق باسم القيادة الأميركية في أوروبا (يوكوم) مناقشة "تدابير محددة لحماية القوات"، مشيرا إلى أن هناك عوامل متنوعة قد تؤثر على هذه القرارات.

وأضاف أنه "بالشراكة الوثيقة مع حلفائنا من الدولة المضيفة، تظل كل من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ميلدنهول وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني ليكنهيث في حالة تأهب"، والأخيرة قاعدة جوية بريطانية أخرى قريبة.

وتابع: "نتخذ معا إجراءات منسقة ومناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية، والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدول المضيفة، والمتعاقدين، وجميع عائلاتنا".

يأتي ذلك بعد أسابيع من سحب الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة جوية بريطانية أخرى هي "فيرفورد"، بسبب ما قال الرئيس دونالد ترامب إنها تهديدات مرتبطة بإيران.

وجاء ذلك عقب حادث أمني وقع في القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا في أيلول/ سبتمبر، رجّح رئيس الحكومة آندي بورنم، أن يكون الحرس الثوري الإيراني وراءه.

وأوقف سبعة أشخاص، بينهم بريطاني إيراني، على خلفية ما يشتبه أنه مخطط لاستهداف القاعدة، وتم توجيه اتهامات لاثنين منهم بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.