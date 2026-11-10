ترامب يفضل الاتفاق وطهران تتمسك بشروطها

تكثف قطر تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات أميركية على الاستعداد لمنح المفاوضات فرصة جديدة، مقابل تمسك إيران بشروطها لإنهاء الحرب، ما يبقي فرص التوصل إلى تسوية رهينة تجاوز الخلافات بين الطرفين.

تواصل قطر جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لمنع استئناف الحرب وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية، وتمسك طهران بمطالبها لإنهاء المواجهة والتوصل إلى اتفاق.

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وفي هذا السياق، كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهما في البيت الأبيض، رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أنه سيمنح المسار التفاوضي فرصة، لكنه حذر من تغيير موقفه إذا لم تتعامل طهران بجدية مع المفاوضات.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء القطري إجراء مباحثات وصفها بالإيجابية مع ترامب ونائبه جي دي فانس في واشنطن، تناولت التطورات الإقليمية وسبل إحراز تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وقال في تدوينة عبر منصة "إكس" إنه يثمن المناقشات الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة.

وعقب اللقاء، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الحرب مع إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية، مستبعدا الحاجة إلى تنفيذ ضربات أميركية جديدة في الوقت الراهن، وقال إن العمل العسكري لا يبدو ضروريا في هذه المرحلة، مع تأكيده جاهزية القوات الأميركية للتحرك إذا استدعت الظروف ذلك، وتوقعه انتهاء الصراع قريبًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله إن قطر والسعودية تفضلان التوصل إلى تسوية سلمية مع إيران، مشيرا إلى أنه ليس مستعجلا لاستئناف العمليات العسكرية، في ظل رضاه عن الحصار البحري الأميركي المفروض على طهران.

وكان قد حذر من استهداف منشآت الطاقة والجسور الإيرانية في حال فشل المفاوضات، مقابل استبعاده استئناف الضربات إذا جرى التوصل إلى اتفاق وصفه بالقوي.

في المقابل، أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن إيران تدرس مقترحات قطرية تهدف إلى تقريب وجهات النظر مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، لكنها تتمسك بجملة من الشروط قبل العودة إلى المفاوضات، تشمل إنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إلى جانب وقف الأعمال العدائية في المنطقة، بما فيها العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وفي موقف يعكس استمرار التباعد بين الجانبين، دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، واشنطن إلى التوقف عن نشر ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة حول محادثات وهمية"، مطالبًا الولايات المتحدة بقبول الشروط السبعة التي حددتها طهران مرارا.

وتأتي التحركات الدبلوماسية القطرية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وتباين مواقفهما بشأن شروط إنهاء الحرب، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهم يجنب المنطقة جولة جديدة من التصعيد العسكري.