استمرار حرائق الناقلات في مضيق هرمزرغم آمال التهدئة

رغم رهانات الأسواق على تراجع حدة التوتر في حرب إيران، ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أدلة جديدة على استهداف ناقلات ​في مضيق هرمز ومرافق بنى تحتية للطاقة في المنطقة.

وأشار محللون إلى لهجة أكثر تصالحية من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد واشنطن لسياسة ​الشرق الأدنى عدم وجود مؤشرات تذكر على تراجع حدة الهجمات في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد استهداف 37 ​سفينة في تشرين الأول/ أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء الحرب.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر ⁠وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إحدى ناقلات شركة (نافيج8) وهي مشتعلة قرب ساحل عُمان. وأظهرت كذلك صورة التقطها ​القمر الصناعي الأوروبي "كوبرنيكوس سنتينل-2" في اليوم نفسه سحابة كبيرة من الدخان الأسود في الموقع ذاته.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن ​بحرية الحرس الثوري قولها إن الناقلة كانت واحدة من ثلاث استُهدفت يوم الأحد، بسبب استخدامها "مسارات غير مصرح بها" عبر المضيق.

وتدير السفينة شركة "نافيج8"، التي تمتلك شركة أدنوك للإمداد والخدمات حصة الأغلبية فيها.

وفي الوقت نفسه، ​تواصل القوات الأميركية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي أحدث واقعة، قالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرة عسكرية تابعة ​لها أطلقت النار على سفينة شحن ترفع علم سانت كيتس وعطلتها، بعد محاولتها مغادرة المياه الإقليمية عقب رسوها في ميناء إيراني، يوم ‌السبت.

وتسببت ⁠الهجمات في أضرار بيئية مع تسرب النفط من الناقلات المتضررة. وأظهر مقطع مصور نُشر الإثنين، وصول تسرب نفطي إلى الشواطئ العُمانية في حين أظهرت صور الأقمار الصناعية بقعا نفطية قبالة سواحل عُمان والإمارات.

وتعرضت بنية تحتية للطاقة ومرافق مدنية لهجمات أيضا في مواقع أخرى بالمنطقة.

واستهدفت إيران وحلفاؤها ​في المنطقة مواقع من بينها ​مكاتب تابعة لشركة "أرامكو" السعودية، ⁠أكبر شركة نفط في العالم.

وأظهرت مقاطع أضرارا في مبنى إداري تابع لأرامكو بالرياض، عقب غارات صاروخية أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وقالت ​وزارة الطاقة السعودية إن مبنى تابعا لأرامكو في الرياض استُهدف في هجوم جرى إحباطه ​وإن الحطام تسبب ⁠بأضرار محدودة دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية أن المنطقة شهدت 130 واقعة، معظمها هجمات، منذ بدء الصراع في اليوم الأخير من فبراير شباط، مع مقتل ما لا يقل عن 25 بحارا.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ⁠أن ناقلة ​أخرى تعرضت لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان، من دون تحديد مصدر ​الهجوم.

وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني في بيان إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في "مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز.