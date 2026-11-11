تعثر التفاهم بين أميركا وإيران وسط مخاوف من تجدد الحرب

تتواصل حالة التوتر بين طهران وواشنطن في ظل تمسك إيران بشروطها لإنهاء الحرب، مقابل رفض أميركي لمطالبها واستمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية. وبينما تتحرك أطراف دولية لتفادي تجدد المواجهة، لا تزال فرص التوصل إلى تفاهم تصطدم بتباعد مواقف الجانبين.

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، عدم وجود مفاوضات حاليا بين طهران وواشنطن، مشددا على أن استئناف المحادثات وإعادة فتح مضيق هرمز مرهونان باستجابة الولايات المتحدة للمطالب الإيرانية.

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وقال رضائي، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده طلبت من واشنطن تقديم رد "واضح وصريح" على شروطها السبعة، لكنها لم تتلق أي إجابة حتى الآن. وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية أو عبر تشديد العقوبات، داعيا إلى معالجة المطالب الإيرانية من خلال المسار الدبلوماسي.

وتتضمن الشروط الإيرانية إنهاء الحرب في المنطقة، ورفع الحصار البحري والعقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب تقديم ضمانات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي تطور متصل، أعلنت إيران الكشف عن مدينة صاروخية استراتيجية جديدة، محذرة من تكرار الهجمات، في وقت تؤكد فيه تمسكها بالحل الدبلوماسي وطرح خطة من يومين لإنهاء التوتر مع واشنطن.

كما وجه عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طالب فيها برد واضح وإدانة الإعلان الأميركي عن رصد مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار تداعيات الحرب على إيران، التي تجاوزت المواجهة العسكرية لتطال قطاع الطاقة والاقتصاد، بالتزامن مع مواصلة واشنطن سياسة الضغط الاقتصادي والحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن واشنطن لا ترى ضرورة حاليا لتنفيذ عمليات عسكرية كبرى ضد إيران، معتبرا أن الحصار والعقوبات يفرضان ضغوطا شديدة على طهران، لكنه شدد على أن الجيش الأميركي مستعد للرد إذا تجاوزت إيران ما وصفها بـ"الخطوط الحمراء".

وأضاف روبيو، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أن الشروط الإيرانية المطروحة للتوصل إلى اتفاق "سخيفة"، مؤكداً رفض واشنطن دفع تعويضات لطهران، مع الإشارة إلى أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قلل بدوره من الحاجة إلى تنفيذ عمل عسكري جديد ضد إيران، مع التأكيد على استمرار الجاهزية العسكرية ورفض الخطة الإيرانية للهدنة.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، تتواصل جهود الوساطة، ولا سيما القطرية، عقب لقاء جمع ترامب برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض.

كما عكست مواقف وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماع باريس مخاوف من تجدد التصعيد؛ إذ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن خطر استئناف الضربات لم يُستبعد بالكامل، فيما دعا نظيره البريطاني إد ميليباند إلى إنهاء حالة "لا حرب ولا سلام" لما تسببه من أضرار اقتصادية للدول المعنية.

وتجري هذه التحركات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز والحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، بعد الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، وسط تباعد المواقف بشأن شروط التسوية وآليات إنهاء المواجهة.