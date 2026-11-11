تهديدات إيرانية تستنفر واشنطن وتنقل بيسنت إلى قاعدة عسكرية

تتصاعد المخاوف الأمنية الأميركية من تداعيات التهديدات الإيرانية، مع اتخاذ واشنطن تدابير احترازية شملت نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى قاعدة عسكرية، وإعادة تموضع طائرات أميركية من قواعد في بريطانيا، وسط تحذيرات استخبارية من مخططات تستهدف مسؤولين وعسكريين أميركيين.

انتقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في الآونة الأخيرة، من مقر إقامته في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية، إثر تهديدات إيرانية استهدفت حياته، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية الأميركية من احتمال استهداف مسؤولين وعسكريين أميركيين على خلفية الحرب مع إيران.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن قرار نقل بيسنت جاء بعد تصاعد التهديدات الأمنية المحيطة به، فيما كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عن هذه الخطوة. ويأتي ذلك بعدما حذر مسؤول كبير في الاستخبارات الأميركية، ضمن مذكرة اطلعت عليها "رويترز" أواخر الشهر الماضي، من أن مخططات إيرانية تستهدف أميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة.

ويقود بيسنت حملة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، والمعروفة باسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، والتي بدأت في آب/أغسطس الماضي، بهدف دفع إيران إلى وقف الهجمات على السفن وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي لا يزال شبه مغلق منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وتتزامن الحملة مع الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية، وتشمل فرض عقوبات على فروع بنوك في الشرق الأوسط وشركات خدمات مالية تتهمها واشنطن بتسهيل المعاملات مع إيران.

وفي تعليق على انتقال الوزير، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن التهديدات الإيرانية لن تثني بيسنت عن مواصلة تنفيذ العقوبات والحصار، اللذين قال إنهما يسهمان في انهيار الاقتصاد الإيراني.

صورة جوية تثير مخاوف أمنية

وبحسب مصدر مطلع، تصاعدت المخاوف الأمنية بشأن بيسنت بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" صورة جوية للقصر الذي اشتراه في حي جورجتاون بالعاصمة واشنطن مقابل 12.5 مليون دولار، بعد فترة وجيزة من تأكيد تعيينه وزيراً للخزانة في كانون الثاني/يناير 2025.

وأوضح المصدر أن الصورة أتاحت تحديد الموقع الجغرافي لمقر إقامة الوزير، ما دفع السلطات إلى نقله إلى قاعدة عسكرية حفاظا على سلامته، مشددا على ضرورة تعامل وسائل الإعلام بمسؤولية في ظل تزايد التهديدات الموجهة للمسؤولين الحكوميين.

وفي المقابل، ذكرت "نيويورك تايمز" أنه لم تتضح بعد طبيعة التهديدات الموجهة إلى بيسنت أو مدى خطورتها، فيما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق داخل الولايات المتحدة وخارجها لا تزال محدودة. وكانت طهران قد نفت في وقت سابق التخطيط لاستهداف مسؤولين أو أفراد على الأراضي الأميركية.

نقل طائرات أميركية من قاعدة بريطانية

وفي تطور أمني متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الأميركي نقل طائرات من قاعدة "ميلدنهال" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، شرقي إنكلترا، إلى ألمانيا ومواقع أخرى، عقب تهديد إيراني محتمل استهدف القاعدة.

وذكرت الصحيفة أن طائرتين أميركيتين للتزويد بالوقود جوا نقلتا من القاعدة إلى ألمانيا في وقت مبكر من صباح الاثنين، فيما جرى نقل طائرات أخرى من النوع نفسه إلى ألمانيا ومواقع إضافية في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين ما زالوا يحققون في طبيعة التهديد الذي استهدف قاعدة "ميلدنهال"، وما إذا كان وشيكا أم يندرج ضمن تهديدات عامة، في ظل تزايد المخاوف من استهداف منشآت وأفراد عسكريين أميركيين في الخارج.

ويأتي نقل الطائرات بعد أن أعادت وزارة الحرب الأميركية، الشهر الماضي، قاذفات استراتيجية من طراز "B-1" إلى الولايات المتحدة من قاعدة "فيرفورد" الجوية في جنوب غربي إنكلترا، وسط مخاوف لدى مسؤولين أميركيين من مخطط معقد تدعمه إيران لاغتيال طيارين أميركيين واستهداف طائرات عسكرية باستخدام طائرات مسيرة ووسائل أخرى.

وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق التدابير الأمنية الأميركية، مع انتقال المخاوف من ساحات العمليات العسكرية إلى مقار إقامة المسؤولين والمنشآت العسكرية خارج الولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار الحرب وتداعياتها الإقليمية.