دعم إسرائيل يتحول إلى عبء انتخابي.. "إيباك" تفقد نفوذها السياسي في أميركا

فشل إنفاق "إيباك" عشرات ملايين الدولارات في التأثير في نتائج انتخابات الكونغرس، مع صعود مرشحين ينتقدون الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، وتراجع النظرة الإيجابية إليها خصوصا في أوساط الديمقراطيين.

بقيت "إيباك" على مدى سنوات قوة سياسية لا تقهر، لكن استياء الناخبين المتزايد من العلاقات الأميركية-الإسرائيلية وفوز مرشحين يتبنون علنا مواقف مناهضة لإسرائيل في انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي، ترك المنظمة في وضع ضعيف.

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وطالما سعى المرشحون بمختلف أطيافهم لكسب تأييد "إيباك" أو "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية"، غير أن هذا الدعم الذي كان يمثل ورقة رابحة في الماضي تحول إلى عبء ثقيل في العديد من السباقات الانتخابية، في ظل تراجع الآراء الإيجابية بحدّة تجاه إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية في غزة وكلفة الحرب مع إيران.

وفي سباق مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان، اصطدمت قوة "إيباك" التي كانت لا تُقهر سابقا بسدّ منيع.

حين واجه الديمقراطي عبدالرحمن السيّد المعروف بـ"عبدول" مرشحين مدعومين من "إيباك" في كل من الانتخابات التمهيدية والعامة، ليفوز ويصبح أول سناتور مسلم في تاريخ مجلس الشيوخ، مستغلا في حملته الانتخابية حالة الغضب السائد جراء التمويل الأميركي للجيش الإسرائيلي.

ولم تفشل عشرات ملايين الدولارات التي أنفقتها مجموعة "مشروع الديمقراطية المتحدة" (United Democracy Project) المرتبطة بـ"إيباك" في هزيمة عبدالرحمن السيّد فحسب، بل ساهمت في تعزيز خطابه.

وقد توجه السيّد في خطاب النصر الذي ألقاه إلى "إيباك"، قائلا "أشكركم على منحي الفرصة لهزيمتكم مرتين".

وتغيرت الموازين لدرجة أن حلفاء منافس السيّد، الجمهوري مايك روجرز، طلبوا من المنظمة، بحسب تقارير، التوقف في مرحلة ما عن الإنفاق على حملته.

وقال الخبير الإستراتيجي في الحملات الانتخابية للحزب الديمقراطي لدى شركة "سيتي أند ستيت بابليك أفيرز" (City & State Public Affairs)، أدم وود، إن "إيباك تحولّت حتما إلى عبء" بعدما كانت العديد من الحملات التي عمل عليها في السنوات الماضية "تتسابق" للحصول على دعم اللجنة.

وفاز ديمقراطي آخر هو جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس بفضل تبنيه رسالة مشابهة، تدعو إلى وضع حد للتمويل الأميركي للأسلحة الهجومية الإسرائيلية والابتعاد عن "إيباك".

وقال تالاريكو في بدايات حملته "لم أتلق المال قط من ’إيباك’ ولن آخذ أي أموال من ’إيباك’ في هذه الحملة".

تراجع دعم إسرائيل

لا ترتبط "إيباك" رسميا بأي حزب، وطالما دعمت مرشحين من اليمين واليسار على حد سواء. وبحسب موقعها، فإنها لا تقبل المال إلا من الأميركيين، فيما يتكون مجلس إدارتها من الأميركيين حصرا.

غير أن المنظمة أصبحت رمزا يختزل عمق الروابط بين واشنطن والحكومات الإسرائيلية، بما فيها الائتلاف اليميني المتطرف المنقضية ولايته برئاسة بنيامين نتانياهو.

وسجل "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" (Chicago Council on Global Affairs) أدنى مستوى تاريخي هذا العام في استطلاعه الدوري الذي يجريه منذ العام 1978، والذي يطلب فيه من الأميركيين تقييم مدى نظرتهم الإيجابية إلى إسرائيل على مقياس من 0 إلى 100، إذ بلغ متوسط التقييم 44 فقط.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا مقارنة مع 58 درجة سُجلت على المقياس عام 2022، حين جرت انتخابات منتصف الولاية السابقة. وفي ما يتعلق بالديمقراطيين تحديدا، تعد الأرقام أكثر حدّة إذ تراجعت النظرة الإيجابية لديهم من 52 درجة في 2022 إلى 30 فقط اليوم.

وقالت المسؤولة السابقة في الخارجية الأميركية والتي تشغل حاليا منصب المدير العام للمجلس، دينا سملتس، إن "دعم الديمقراطيين لإسرائيل بدأ ينهار بصورة ملحوظة".

ووصفت النائبة الديمقراطية اليسارية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، "إيباك" بـ"المنظمة اليمينية التي تقوّض الديمقراطية".

لكن يبدو أن الدعم لها يتراجع في أوساط اليمينيين أيضا.

إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب في قرار مفاجئ يوم الانتخابات، عبر شبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة ستوقف برنامجا تقدم بموجبه مساعدات سنوية لإسرائيل، وهو أمر طالب به مرارا السيّد وغيره من اليساريين.

من جهته، أكد نائب الرئيس جاي دي فانس أن أحد خبراء استطلاعات رأي الموثوقين أبلغه بأن طريق حزبه نحو التعافي عقب الهزيمة المدوية في انتخابات منتصف الولاية سيتطلب تغيير "علاقتنا مع إسرائيل"، من بين أمور أخرى.

وانتقدت أصوات يمينية أخرى، بما في ذلك المذيع تاكر كارلسون والنائب التحرري (الليبرتاري) توماس ماسي إسرائيل علنا في السنوات الأخيرة، بطرق كان من المستحيل تصورها في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين.

لكن جماعات الضغط المؤيّدة لإسرائيل ما زالت حاضرة.

تواجه "إيباك" بالفعل منافسة من "جاي ستريت" (J Street) المحسوبة على اليسار والمؤيّدة لإسرائيل إلى جانب مجموعة "أولويات أميركية" (American Priorities)، التي أسست مؤخرا كـ"لجنة عمل سياسي فائقة" داعمة للفلسطينيين.

وقد تؤدي تداعيات الانتخابات في إسرائيل، والاحتمال القائم بأفول نجم نتانياهو في الساحة السياسية إلى مساعدة "إيباك" على استعادة توازنها.

وقالت سملتس عن المنظمة "إنها هنا منذ مدة طويلة، ولديها الكثير من المال".