مجلس النواب الأميركي يعطل إجراءات عزل هيغسيث

وجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي ضربة لمساعي مساءلة وزير الحرب بيت هيغسيث، بإحالة قرار عزله إلى لجنة يسيطرون عليها، ما حال دون المضي في إجراءات اتهامه بسبب إدارة الحرب على إيران وعمليات عسكرية أخرى.

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، صباح الأربعاء، محاولة عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، على خلفية إدارته الحرب على إيران، بعدما صوت المجلس بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل إلى اللجنة القضائية، التي يسيطر عليها الجمهوريون، في خطوة أدت عمليا إلى تعطيل إجراءات مساءلته وإلغاء التصويت الذي كان مقررا لتوجيه اتهامات رسمية إليه.

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وجاء التصويت بعد يوم من إطلاق النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، إجراءات عزل هيغسيث، مستندا إلى لائحة تضم ثمانية بنود تتعلق بإدارته العمليات العسكرية الأميركية في إيران وفنزويلا واليمن، فضلا عن اتهامات بانتهاك حقوق المدنيين والتضييق على حرية التعبير.

وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد إحالة القرار إلى اللجنة القضائية، في حين شكل التصويت انتصارا سياسيا للرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من خسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي. وفي أول تعليق له على القضية، وصف ترامب وزير الحرب بأنه "وطني عظيم"، مجددا دعمه له في مواجهة مساعي عزله.

هيغسيث يهاجم محاولة عزله

وسبق التصويت أن شنّ هيغسيث هجوما على مساعي عزله، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، واصفا إياها بأنها "عرض سياسي ومهزلة ومسرحية مدفوعة بالحقد والغرور".

واعتبر أن التحرك ضده يستهدف ترامب وإدارته في وقت تواصل فيه القوات الأميركية عملياتها العسكرية ضد إيران، محذرا من أن محاولة مساءلته بسبب إدارة العمليات العسكرية تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة قد تعاقب مقاتليها وقادتها المدنيين على ما وصفه بنجاحاتهم العسكرية المشروعة.

واتهم هيغسيث النائب ماسي بالتحرك بدوافع شخصية وسياسية، نافيا أن تستند مساعي عزله إلى مخالفات تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.

وقال إن الولايات المتحدة لم تشهد طوال تاريخها محاولة لعزل وزير حرب أثناء إشرافه على عمليات عسكرية، محذرا من أن طرح القضية في ظل استمرار الحرب من شأنه تقويض مهام القوات الأميركية.

كما انتقد ما وصفه بمحاولة إتاحة المجال أمام الديمقراطيين لإجراء "محاكمة استعراضية" تستهدف الرئيس ووزير الحرب، رغم استمرار سيطرة الجمهوريين على الكونغرس حتى نهاية العام.

وفي سياق دفاعه عن أدائه، قارن هيغسيث الحرب الحالية على إيران بحروب أميركية سابقة، مشيرا إلى أن الانسحاب من أفغانستان لم يتبعه تصويت لعزل وزير الحرب السابق لويد أوستن، رغم الانتقادات الواسعة التي طالت إدارة عملية الانسحاب.

ثمانية بنود تتعلق بإيران وفنزويلا واليمن

وتتضمن لائحة الاتهامات التي قدمها ماسي ثمانية بنود، تتعلق بأداء هيغسيث في إدارة العمليات العسكرية الأميركية، بينها أربعة بنود مرتبطة بالحرب على إيران، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتتركز الاتهامات المتعلقة بإيران على توجيه العمليات العسكرية ضد طهران والموافقة عليها ومواصلتها لأكثر من 60 يوما، من دون إعلان رسمي للحرب أو الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.

كما تتهم اللائحة هيغسيث بتجاهل القوانين التي تلزم القوات الأميركية باتخاذ إجراءات للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وذلك على خلفية الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل عشرات الأطفال.

اتهامات بشأن العمليات في فنزويلا واليمن

أما البنود المتعلقة بفنزويلا، فتتهم هيغسيث بتوجيه العملية العسكرية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والإطاحة به في كانون الثاني/يناير الماضي، إضافة إلى الموافقة على تنفيذ ضربات قاتلة خارج نطاق القضاء في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أوقعت أكثر من 220 قتيلاً.

وفي ما يتعلق باليمن، تتهمه اللائحة بتوجيه وتنفيذ عمليات عسكرية غير قانونية ضد جماعة الحوثيين، من بينها حملة "راف رايدر" (الفارس الخشن)، وهي عملية جوية وبحرية أميركية بريطانية أُطلقت عام 2025.

ملاحقة سيناتور ديمقراطي بسبب دعوته لرفض الأوامر غير القانونية

ويتعلق البند الثامن بمحاولة هيغسيث معاقبة السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، على خلفية ممارسته حقه في حرية التعبير.

وكان وزير الحرب قد سعى إلى ملاحقة كيلي قضائيا وتجريده من رتبته العسكرية بصفته ضابطا متقاعدا في البحرية الأميركية، بعدما شارك، إلى جانب خمسة مشرعين ديمقراطيين آخرين من خلفيات عسكرية واستخبارية، في توجيه رسالة إلى أفراد القوات المسلحة تدعوهم إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.

وأثارت مبادرة ماسي غضب ترامب، الذي أعلن دعمه الكامل لهيغسيث، وشن هجوماً على النائب الجمهوري، واصفاً إياه بأنه "غاضب ومهزوم"، في موقف عكس تمسك البيت الأبيض بوزير الحرب ورفضه المساعي الرامية إلى مساءلته على خلفية إدارة العمليات العسكرية الأميركية.