موجز أنباء العالم الأربعاء

اتفقت أوكرانيا وروسيا على تبادل واسع للأسرى بوساطة أميركية. وفيما اشتعلت ناقلة بمضيق هرمز، أضرار حرب الخليج تجاوزت 200 مليار دولار. كما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة بلبنان، ونفت الصين التجسس بإنفيديا، وتواصلت اضطرابات وبلاغات كاذبة بأوروبا.

اتفقت أوكرانيا وروسيا على "عملية تبادل واسعة للأسرى"، وفق ما أعلن رئيس الوفد الروسي في أبو ظبي، عقب محادثات مع كييف بوساطة أميركية.

وأشادت أوكرانيا بما وصفته بأنه "زخم إيجابي" بعد يومين من المحادثات.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، إن روسيا ستواصل المحادثات مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن موسكو لا ترى مبررا للاجتماع مع الأوروبيين لهذا الشأن.

ويأتي ذلك فيما أصرّت أوكرانيا على أن توقف موسكو القتال قبل أي نقاش بشأن ترتيبات أمنية مستقبلية لأوروبا، وفق ما أفاد مصدر في الوفد الأوكراني.

أميركيا، أعلن المبعوث جاريد كوشنر في ختام المحادثات أنه سيلتقي ونظيره ستيف ويتكوف، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو الخميس، قبل أن يتوجّها إلى دبلن لإطلاع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على نتائج اللقاء.

ميدانيا، تسبب هجوم بطائرات مسيّرة باندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي المطل على بحر البلطيق، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

صنعاء

شيّع المئات في صنعاء، الأربعاء، 44 شخصا، معظمهم أطفال ونساء بحسب ما أفادت سلطات الحوثيين في اليمن، قُتلوا في غارات نسبتها الحركة المدعومة من إيران إلى السعودية، وسط هتافات تندّد بـ"المجزرة".

طهران

قالت القوات البحرية الإيرانية، إن النيران اندلعت في ناقلة نفط في مضيق هرمز حيث غالبا ما تستهدف إيران سفنا تحاول عبور الممر المائي من دون الحصول على إذن منها.

وندّدت إيران بعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي، واصفة الخطوة بأنها "بغيضة ومؤسفة".

دول الخليج

قدّرت شركة "أليانز تريد" المتخصصة في تقييم المخاطر المالية في تقرير، الأضرار المادية الناتجة عن الحرب في المنطقة في دول الخليج العربية، بأكثر من مئتي مليار دولار، تتركّز معظمها في الاقتصادات والبنية التحتيى للطاقة.

وتوقّعت أن تتكبّد المنطقة خسائر بقيمة 790 مليار دولار أميركي بحلول العام 2030.

بيروت

حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون شخص في لبنان مهددون بانعدام حاد في الأمن الغذائي، داعية إلى إجراءات "عاجلة"، فيما لا تزال البلاد تواجه تداعيات الحرب.

عمان

وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية الاتهام بـ"القيام بأعمال إرهابية" لأردني قتل رجل أمن طعنا وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.

القاهرة

تمثل الصحافية المصرية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، إحدى المنصات الاخبارية المستقلة القليلة، أمام محكمة جنائية، وهي تواجه احتمال السجن في محاكمة أثارت استنكارا دوليا.

لندن

تحقّق الشرطة في بريطانيا وإيرلندا بشأن تهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني لمئات المدارس، لكنها دعت المدرّسين إلى عدم القيام بأي عمليات إخلاء نظرا لاعتبار الرسائل مجرّد بلاغات كاذبة.

روما

أُخليت مدارس في أنحاء إيطاليا بعد سلسلة بلاغات كاذبة بوجود قنابل، فيما أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عدم وجود "خطر ملموس".

برلين

حظر الجيش الألماني استخدام المسيّرات المصنوعة في الصين بما في ذلك لأغراض التدريب، وسيستبدلها بأخرى أوروبية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع.

موسكو

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، توقيف شخصين يعملان لحساب الاستخبارات البولندية في جيب كالينينغراد الروسي، الواقع على الحدود مع بولندا وليتوانيا.

لندن

استجوبت الشرطة البريطانية جنديا أميركيا يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، بعدما أُوقف في عملية جاءت في إطار تحقيق مشترك مع الجيش الأميركي والسلطات الأمنية البريطانية.

طهران

صنّفت طهران القوات الجوية والقوات البحرية الأرجنتينية "منظمتين إرهابيتين"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، وذلك عقب خطوة ممثالة اتخذتها بوينس آيرس قبل أشهر.

تركيا

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد في أنطاليا، على الاستغناء التام عن الوقود الأحفوري وتجاوز خلافاتهم للتوصل إلى أفضل السبل لمكافحة الاحترار، في قمة يغيب عنها قادة كثر.

طهران

وصل الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

واشنطن

انتقل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من منزله في واشنطن للإقامة في قاعدة عسكرية بعد تهديد إيراني لحياته، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

مدريد

أكّدت النقابات الإسبانية أن المشاركة في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ عام 2012 "كبيرة جدا" في بعض القطاعات، في تحرّك دفاعا عن الحق في السكن والقدرة الشرائية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

واشنطن

رفض قاض فدرالي طلب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" رد دعوى تشهير رفعها ضدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويطالبها فيها بتعويض بمليارات الدولارات.

بكين

نفت الصين صحة اتهامات بتدخلها في اشؤون كندا، بعدما قال رئيس الحكومة الكندية، مارك كارني، إنه سيثير هذه المسألة مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال لقائهما في قمة ستُعقَد الأسبوع المقبل.

قضيّة التجسّس بإنفيديا

استخدمت المرأة المتّهمة بالتجسس لصالح الصين عبر علاقة أقامتها مع الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، جنسن هوانغ، جواز سفر من هونغ كونغ لدخول تايوان، وفق ما أعلنت إدارة الهجرة في تايبيه، في وقت تواصل السلطات التحقيق في الأمر.

واشنطن

أظهرت وثائق قضائية أن عائلة الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي، طلبت من محكمة منع بناء قوس نصر ضخم يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشييده.

إندونيسيا

أوقفت السلطات الإندونيسية أكثر من 150 شخصا إثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن شهدتها ليلا مدينة يوغياكارتا بوسط جزيرة جاوة، وفق ما أفادت ناطقة باسم الشرطة المحلية.