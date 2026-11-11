ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين بعد محادثات أوكرانيا في أبو ظبي

يتوجه مبعوثان أميركيان لموسكو ودبلن عقب اختتام محادثات أبوظبي بين أوكرانيا وروسيا بالاتفاق على أكبر عملية تبادل أسرى. ورغم تقييم الأطراف للزخم بالإيجابي، استمر الخلاف الجوهري حول اشتراط كييف وقف القتال قبل بحث الترتيبات الأمنية رفقة الأوروبيين.

يتوجّه مبعوثان أميركيان إلى موسكو، الخميس، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، عقب يومين من المحادثات بوساطة أميركية في أبوظبي بين مفاوضين أوكرانيين وروس بشأن الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أعوام.

واتفقت أوكرانيا وروسيا، الأربعاء، على عملية تبادل واسعة للأسرى في ختام المحادثات، مع تأكيد موسكو استمرار النقاش وحديث كييف عن "زخم إيجابي"، رغم تباين مواقفهما بشأن وقف القتال والترتيبات الأمنية المستقبلية لأوروبا.

ورغم أن محادثات أبوظبي، وهي الأولى منذ شباط/ فبراير، حين أوقفت الحرب الأميركية في إيران المساعي الدبلوماسية، لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة أخرى تُذكر، أشادت الأطراف جميعها بالتقدّم المحرز وأكدت أن المحادثات ستستمر.

وقال المفاوض الأوكراني، دافيد أراخاميا: "أعتقد أن لدينا زخما إيجابيا للتوصل إلى حلّ قبل حلول العام الجديد"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، معربا عن أمله في عقد جلسة أخرى "في أقرب وقت ممكن"، رغم أن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف أشار إلى "خلافات جوهرية لا تزال قائمة".

من جهته، قال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، للصحافيين، إنه "من المؤكد أن النقاش سيستمر".

وبعد زيارة موسكو، سيتوجّه كوشنر والمبعوث الآخر ستيف ويتكوف إلى دبلن، التي تستضيف قمما أوروبية هذا الأسبوع، للقاء الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي.

وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن مفاوضيها سيعقدون اجتماعا منفصلا مع الأوروبيين والمبعوثين الأميركيين في أبو ظبي بعد انتهاء المحادثات مع الوفد الروسي.

تبادل واسع للأسرى

وقال ميدينسكي: "اتفقنا على عملية تبادل جديدة وواسعة للأسرى"، مضيفا أن تفاصيل عن هذه العملية ستعلن لاحقا.

ووصف كوشنر الاتفاق بأنه يتعلّق بـ"أكبر عملية إفراج عن أسرى لأسباب إنسانية"، مضيفا "سنحدّد الأعداد النهائية غدا"، في إشارة إلى عدد الأسرى الذين سيشملهم التبادل.

وكان الرئيس الأوكراني قال الثلاثاء إن المفاوضين في أبو ظبي يعملون على عملية تبادل كبيرة للأسرى، مؤكدا أنه يسعى لأن يكون العدد "ألفا مقابل ألف، أو ألفا وخمسمئة مقابل ألف وخمسمئة".

وتبادلت موسكو وكييف آلاف الجنود الأسرى منذ شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في عام 2022.

وتُعدّ عمليات تبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى من مجالات التعاون القليلة المتبقية بين كييف وموسكو، وتمثّل حتى الآن النتيجة الملموسة الوحيدة للمفاوضات بين البلدين.

وأتاح وقف إطلاق نار أشرفت عليه أخيرا السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب واحترمه الطرفان بشكل استثنائي، إجلاء سكان مدينة تقع على خط المواجهة في منطقة خيرسون.

وأشاد وزيرا الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والأوكراني أندري سبيغا، الثلاثاء، بالجهود الأميركية الجارية في أبو ظبي من أجل إقرار "هدن جزئية" جديدة.

خلاف على الترتيبات الأمنية ودور أوروبا

وأصرّت أوكرانيا خلال المحادثات على أن توقف موسكو القتال قبل أي نقاش بشأن ترتيبات أمنية مستقبلية لأوروبا، وفق ما أفاد مصدر في الوفد الأوكراني، الأربعاء.

وقال المصدر: "هنا تتباين المواقف. نحن نقول إن علينا مناقشة البنية الأمنية المستقبلية بعد توقف الأعمال القتالية وتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا (...) فيما يقول الروس العكس".

وكان كوشنر قد دعا الثلاثاء إلى بنية أمنية جديدة لأوكرانيا وروسيا تشمل أوروبا أيضا، بهدف ضمان "عقود بل قرون من السلام".

وأعرب مصدر في الوفد الروسي، الثلاثاء، عن موقف مماثل، معتبرا أن تسوية الحرب في أوكرانيا "ليست سوى عنصر" من النقاش وأن "هدفه الأخير هو إقامة بنية أمنية" تشمل مجمل القارة الأوروبية.

وشدد ميدينسكي، الأربعاء، على أن موسكو لا ترى مبررا للاجتماع مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا، قائلا إنها "لم نتلق مبادرة سلام واحدة أو مقترحا ملموسا واحدا للسلام من الدول الأوروبية. لذلك ليس واضحا ما الذي يمكن مناقشته" معهم.

وتريد أوكرانيا مشاركة أكبر لداعميها الأوروبيين الرئيسيين.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قال الثلاثاء إن هدف الولايات المتحدة هو توسيع إطار المحادثات "في وقت ما" إلى الأوروبيين.

وتوجّه مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، فضلا عن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلى أبو ظبي لعقد اجتماعات على هامش المحادثات.

وأيّد الأميركيون والأوروبيون في بيان مشترك، الثلاثاء، "بناء وترتيبات أمنية أوروبية متينة لما بعد الحرب"، مشددين على احترام "سيادة" أوكرانيا و"وحدة وسلامة أراضيها".

ودعت ألمانيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قبل أي محادثات موسعة مع روسيا بشان الأمن في أوروبا.

وتطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من كامل منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما ترفض كييف الانسحاب من هذه المنطقة المحصّنة.

وتطالب أوكرانيا بضمانات أمنية قوية بما يكفي لردع موسكو عن شنّ هجمات ضدها مجددا، ومن ضمنها دعم مالي لما لا يقل عن عشر سنوات للحفاظ على جيش من 800 ألف عنصر وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة.

غير أن الكرملين يعارض نشر أي قوات أوروبية لحفظ السلام.

وأسفرت الحرب الروسية الأوكرانية، منذ شباط/ فبراير 2022 عن دمار هائل في أوكرانيا ومقتل مئات الآلاف من الجانبين، ليصبح النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.