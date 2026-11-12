ترامب: لا نحتاج اتفاقًا مع إيران... نسيطر على مضيقها وأموالها

ترامب أن واشنطن لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، مدعيًا سيطرتها على مضيق هرمز وأموال إيرانية بمئات مليارات الدولارات، وذلك بعد يوم من تأكيده أن الحرب ستنتهي قريبًا، رغم استمرار التوتر والتحذيرات الإيرانية من تصعيد العمليات العسكرية.

ترامب وفانس خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون، 11 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع إيران، مدعيًا أن واشنطن باتت تسيطر على أموال إيرانية بمئات مليارات الدولارات وعلى المضيق الذي تملكه طهران، في إشارة إلى مضيق هرمز.

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وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. لدينا أموالهم، مئات مليارات الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضًا".

وفي المنشور نفسه، قال ترامب إنه طلب من فانس تكريس "كامل اهتمامه" لما وصفه بـ"الفساد الهائل والجريمة" في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، وخص بالذكر مينيسوتا وكاليفورنيا وإلينوي، إلى جانب ولايات أخرى.

ووصف ترامب الولايات التي يصوّت سكانها بغالبيتهم للديمقراطيين بأنها "كوارث تعاني سوء الإدارة والفساد"، زاعمًا أن "مليارات الدولارات تُسرق كل شهر"، وأن معالجة ما وصفه بالنشاط الإجرامي الواسع قد تتيح تحقيق التوازن سريعًا في الموازنة الأميركية. وأضاف مهاجمًا قيادة الحزب الديمقراطي أن "الفساد يجري في دماء قيادته".

ويأتي إعلان ترامب بشأن مهام فانس بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، بأن نائب الرئيس يدرس إجراء محادثات مباشرة وجهًا لوجه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في مسعى لإنهاء الحرب، بعدما منحه ترامب، بحسب التقرير، تفويضًا لقيادة المفاوضات مع طهران.

وبحسب التقرير، وجّه فانس رسالة إلى رضائي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طلب فيها عقد لقاء، فيما لا تزال الاتصالات بين الجانبين في مراحلها الأولية عبر وسطاء ودول حليفة. وربط التقرير تكليف فانس بالمفاوضات بتقدير ترامب أن الحرب أصبحت عبئًا سياسيًا على الحزب الجمهوري، بعد تأثيرها السلبي في نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من دفاعه عن الحرب ضد إيران، خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن، وسط معارضة شعبية للحرب.

وقال ترامب خلال المراسم، مشيدًا بأداء القوات الأميركية، إن "شجاعة ومهارة محاربينا الأميركيين الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس"، مؤكدًا أن الحرب ستنتهي قريبًا.

وأضاف: "عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبًا، سيصبح العالم بأسره مكانًا أكثر أمانًا وأفضل حالًا، وأكثر سلامًا وخاليًا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها".

وجدد الرئيس الأميركي اتهامه لإيران بأنها بدأت المواجهة مع الولايات المتحدة، مدعيًا أنها "تشن حربًا على أميركا منذ العام 1979"، وادعى أن العمليات العسكرية الأميركية تهدف إلى منع طهران من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي.

وبدأت الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 23 جنديًا أميركيًا وإصابة المئات، وفق أرقام وزارة الدفاع الأميركية.