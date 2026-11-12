طهران تنتظر ردا أميركيا على مقترحها وسط استمرار التوتر حول هرمز

تتواصل حالة الترقب بشأن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية وتباعد المواقف حيال شروط التفاوض ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تنتظر إيران رداً أميركياً على مطالبها، تتبادل الأطراف رسائل التهديد، بالتزامن مع تحركات إقليمية ودولية

تتواصل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما وشروطهما، واستمرار الخلاف بشأن الحصار البحري ومضيق هرمز، وسط غياب رد أميركي رسمي على المطالب الإيرانية.

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وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها تواصل العمل لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الشحن التجاري، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أن واشنطن أخفقت في إقناع دول الجوار بإغلاق حدودها مع إيران.

وتجري الوساطات الدولية في محاولة لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات، عبر مقترحات لبناء الثقة تتضمن تقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وتخفيف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مقابل تسهيل طهران عبور السفن من مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس إسناد ملف المفاوضات مجدداً إلى نائبه جيه دي فانس، مع طرح احتمال عقد لقاء مباشر مع مسؤولين إيرانيين.

وفي المقابل، تواصل واشنطن التمسك بالحصار وتشديد العقوبات، دون الإعلان عن موقف رسمي من الشروط الإيرانية.

وفي تصريحات نقلتها "فوكس نيوز" عن البيت الأبيض، أكدت الإدارة الأميركية أن موقف واشنطن قوي، وأنها تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى استمرار الحصار البحري بكامل فاعليته، ومعتبرة أن الاقتصاد الإيراني يواجه انهيارا.

وأضافت أن ترامب يمسك بزمام الأمور وسيتخذ ما يلزم لحماية المصالح الأميركية.

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الكرة باتت في الملعب الأميركي، وإن طهران تنتظر ردا رسميا على مطالبها السبعة لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد أن التوصل إلى اتفاق يظل ممكنا إذا التزمت واشنطن بتعهداتها، محذرا في الوقت نفسه من أن بلاده مستعدة للرد على أي حرب جديدة تشنها الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وفي موقف متصل، أكد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن بلاده لن تسمح بخروج أي كمية من المواد النووية المخصبة من أراضيها، محذرا من عواقب أي هجمات أميركية جديدة.

وقال إن طهران وواشنطن لا تجريان مفاوضات في الوقت الراهن، وإن أي هجوم أميركي جديد سيقابل باستهداف قواعد أميركية بعيدة، بما فيها قواعد في دول أوروبية إذا استخدمت لتنفيذ ضربات ضد إيران.

وجاءت تصريحات رضائي بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية إضافية ضد إيران، في وقت أشارت فيه تحليلات إلى تراجع حدة تصريحات ترامب منذ خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

طهران تشترط تنفيذ مطالبها قبل استئناف المفاوضات

بدوره، قال رئيس منظمة التعبئة الشعبية الإيرانية إن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قدّمت 650 شهيداً خلال الحربين الماضيتين، محذرا من أن أي خطأ جديد يرتكبه الخصوم سيقابل برد، ومشددا على أنه لا يمكن التنبؤ بحجم القدرات الدفاعية والإمكانات العسكرية الإيرانية.

وأضاف أن القوات الإيرانية استهدفت خلال الحرب التي استمرت 40 يوما قاعدة دييغو غارسيا العسكرية، وفرضت على خصومها خوض حرب غير متكافئة، مشيرا إلى تطور دقة الصواريخ الإيرانية ومداها والقدرة على إنتاجها.

وفي الشأن التفاوضي، قال المسؤول إن الرئيس الأميركي أرسل مبعوثا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام من الانتخابات الأميركية، بهدف تهيئة الظروف للمفاوضات مع إيران، لكنه أكد أن طهران لن تدخل في أي محادثات قبل تنفيذ مطالبها السبعة.

واعتبر أن الولايات المتحدة تسعى، من خلال المفاوضات، إلى خفض أسعار النفط، مؤكدا أن مضيق هرمز سيحدد ميزان القوى، وأن إعادة فتحه تتطلب الاستجابة للشروط الإيرانية.

كما قال إن واشنطن لم تتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة بشأن القضاء على جماعة أنصار الله في اليمن وحزب الله في لبنان، وفرض السيطرة على مضيق باب المندب، محذرا من أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لتوجيه رد وصفه بالمدمر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تكرار الهجمات.

مباحثات إيرانية مع إقليم كردستان العراق

وعلى صعيد التحركات الإقليمية، قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إنه بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائهما في مدينة أنطاليا التركية، العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق وإيران.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والجهود المشتركة، مؤكدين أن الحوار والتفاهم والتعاون تمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.