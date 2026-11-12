عقب قصف مستشفى ناصر: "مجلس السلام" يدعو إلى تنفيذ فوري لخطة ترامب

"مجلس السلام" يؤكد "ضرورة التنفيذ الفوري لخطة السلام الشاملة" التي طرحها ترامب، في أعقاب "الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر"، وحذر المجلس من تكرار المآسي في حال استمرار تأخير تنفيذها.

عناصر طبية ومدنيون يعاينون أضرار العدوان الإسرائيلي على مستشفى ناصر، 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 (Getty Images)

دعا "مجلس السلام"، الخميس، إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، عقب قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين.

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وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس مساء الخميس عقب غارة إسرائيلية استهدفت أحد مباني المستشفى بمدينة خانيونس، فجر اليوم نفسه.

وقال المجلس إن "الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خانيونس تؤكد ضرورة التنفيذ الفوري لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب، دون أي تأخير إضافي".

وأضاف أنه في حال عدم تنفيذ الخطة "ستتكرر المآسي التي تتهم فيها حركة حماس إسرائيل بتعمد استهداف المستشفيات، بينما تزعم إسرائيل أن الحركة تستغل تلك المنشآت لتنفيذ عمليات عسكرية، فيما يدفع المدنيون الأبرياء في غزة الثمن".

ورغم إقراره بأن إسرائيل نفذت الضربة، أظهر المجلس انحيازه للرواية الإسرائيلية عندما أدان ما وصفه بـ"استمرار استغلال حماس للمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية لأغراض عسكرية"، دون تقديم أدلة في بيانه على تلك الاتهامات التي تنفيها الحركة.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ الغارة على مستشفى ناصر، مدعيا استهداف محمد أبو إسماعيل، الذي وصفه بأنه قائد لواء خانيونس في حماس، إلى جانب عناصر أخرى من الحركة داخل المجمع الطبي.

وزعم الجيش أن حماس استخدمت المستشفى مقرا لأنشطة عسكرية وخزنت أسلحة داخله، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت اتهاماته.

من جانبها، عدّت حركة حماس القصف الإسرائيلي "جريمة حرب مكتملة الأركان وسلوكا إرهابيا".

دعوة للالتزام بخطة ترامب

وفي بيانه، دعا "مجلس السلام" إسرائيل وحماس إلى "الالتزام الفوري بتعهداتهما بموجب خطة السلام الشاملة، بما يشمل حماية المدنيين والحفاظ على وقف إطلاق النار والمضي قدما في نزع السلاح من غزة".

وأوضح أنه وضع إطارا إستراتيجيا لضمان عيش سكان غزة بأمان، وحصولهم على الرعاية الطبية في منشآت آمنة وخالية من السلاح.

وطالب جميع الأطراف بمنحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذ الإطار "دون مزيد من العرقلة أو التأخير".

وكان ترامب أعلن في 29 أيلول/ سبتمبر 2025 خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب على غزة، تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية.

وتنص الخطة أيضا على إدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية من المختصين، تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بوساطة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار (2803)، الذي أيد خطة ترامب ورحب بإنشاء "مجلس السلام" للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة.

وتشكلت لجنة فلسطينية لإدارة القطاع في كانون الثاني/ يناير 2026، لكن تنفيذ بنود نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الإدارة وإعادة الإعمار لا يزال يواجه عقبات.

ويأتي قصف مستشفى ناصر ضمن الخروقات الإسرائيلية التي لم تنقطع لاتفاق وقف إطلاق النار.