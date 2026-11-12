قمة شي - ترامب - بوتين المحتملة تثير مخاوف من تقاسم جديد للنفوذ في العالم

تتجه الأنظار إلى احتمال اجتماع شي جينبينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين في الصين، وسط مخاوف من تفاهمات بين القوى الكبرى تعيد رسم مناطق النفوذ على حساب أوكرانيا وأوروبا وتايوان.

يثير احتمال عقد قمة غير مسبوقة بين قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا مخاوف من "يالطا جديدة"، يسعى خلالها رؤساء القوى الثلاث مجددا إلى تقاسم مناطق النفوذ في العالم، من دون مراعاة أوكرانيا أو أوروبا أو تايوان.

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وإذا عُقد اللقاء بين الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين بالفعل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل في شينجن الصينية، فإن خبراء يتوقعون ألا يسفر عن نتائج تذكر باستثناء التقاط صورة تاريخية.

وخلال المؤتمر التاريخي في شباط/ فبراير 1945، اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، والبريطاني ونستون تشرشل، والسوفييتي جوزيف ستالين، وهم قادة القوى الكبرى التي كانت تحارب ألمانيا آنذاك، في قصر قرب يالطا، المنتجع الساحلي في شبه جزيرة القرم التي كانت آنذاك ضمن الأراضي السوفييتية.

وتوثّق صور تلك الحقبة بالأبيض والأسود اللحظة المفصلية التي أرست أسس الهيمنة السوفييتية على أوروبا الشرقية، ورسمت خطوط المواجهة المستقبلية للحرب الباردة.

ومنذ أسابيع، يجري الحديث عن احتمال عقد قمة بين شي وترامب وبوتين في شينجن. وتحدث الكرملين عن إجراء تحضيرات، فيما أشارت بكين إلى أنها على تواصل مع واشنطن وموسكو بهذا الشأن، أما ترامب فقال إن القمة ستتناول مواضيع عدة بينها نزع السلاح النووي، والحرب في إيران.

وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، من اللقاء بين القوى العالمية الثلاث الكبرى، قائلا "لم يتضح بعد ما قد تناقشه الصين وروسيا والولايات المتحدة... لا نريد إطلاقا أن يتحول ذلك إلى يالطا 2 أو 3 أو 4، مع إعادة توزيع مناطق النفوذ".

وتسعى موسكو منذ سنوات إلى التوصل مع الولايات المتحدة إلى تفاهم شامل بشأن بنية الأمن في أوروبا، ولا سيما وقف توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" قرب الحدود الروسية، وهو ما تعده موسكو تهديدا وجوديا.

ومن شأن تصريحات ترامب الأخيرة، التي توقع فيها اتفاقا "كبيرا جدا" مع روسيا بشأن أوكرانيا قد يشمل "أوروبا بأكملها"، أن تزيد مخاوف الأوكرانيين والأوروبيين.

صيغة اللقاء

عقد الروس والأوكرانيون هذا الأسبوع في أبوظبي أول محادثات مباشرة بينهم منذ أكثر من ثمانية أشهر. وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إن هدف موسكو هو التوصل إلى "يالطا وبوتسدام جديدين وعصريين"، في إشارة إلى مؤتمر آخر عقد عام 1945 للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب.

وستراقب تايوان أيضا قمة شينجن عن كثب، فالجزيرة التي تطالب بها الصين وتدعمها الولايات المتحدة تخشى بدورها أن تدفع ثمن تفاهمات بين القوى الكبرى.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية الأسترالية، وين تي سونغ، "إذا كانت إدارة ترامب منفتحة على فكرة التخلي عن شريك (أوكرانيا) لتسهيل أمورها، فقد تتخلى عن شريك آخر".

وترى الباحثة في معهد هدسون، تسيبورا فريد، أن ما يثير القلق في قمة شي وترامب وبوتين هو "فكرة أن تقرر بضع قوى كبرى أمن دول أخرى ومستقبلها من دون استشارتها".

وتقول فريد لوكالة "فرانس برس" إن صيغة اللقاء بحدّ ذاتها "توضح أي الدول لها وزن، وأيها يمكن أن تكون مصالحها موضع تفاوض".

لكنّ تباين أولويات الأطراف الثلاثة يجعل من المستبعد أن تسفر قمة شينجن عن نظام عالمي جديد.

ويشير عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة رنمين في بكين، وانغ وين، إلى أن الصينيين والأميركيين والروس "لديهم مطالب مختلفة جذريا"، مستنتجا من ذلك أن "من المرجح جدا أن تنتهي المحادثات من دون تقدم كبير".

"انزعاج" شي

قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن نظيره الصيني أبدى خلال زيارته الأخيرة للصين "انزعاجا" من فكرة إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا.

وأضاف شتاينماير في تصريح لقناة "إيه آر دي" الألمانية "شدد صراحة على أن هذا نزاع أوروبي، ويجب أن يكون الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات".

وفي ملف نزع السلاح النووي، تطالب الصين منذ وقت طويل الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما قبل أن توافق على مناقشة ترسانتها.

ويقول وين تي سونغ "ليس لهذه القوى الكبرى الثلاث عدو مشترك، كما كانت ألمانيا النازية بالنسبة إلى روزفلت وتشرشل وستالين. لذلك ينبغي توقع مفاوضات حول كل ملف على حدة، بدلا من اتفاق شامل كبير".

ويرى وانغ وين بدوره أن الأرجح هو أن تفضي قمة شي وترامب وبوتين إلى إنشاء خطوط اتصال مباشر في حالات الأزمات، أو إلى تعاون في ملفات محددة مثل مكافحة الإرهاب أو الصحة العامة.

ويشير إلى أن الصين عارضت منطق يالطا "منذ البداية"، ويقول إنها قد تبدد المخاوف من يالطا جديدة بتكرار تأكيد مواقفها المعهودة بشأن السيادة، ودعم المنظمات المتعددة الأطراف خلال قمة شينجن.

بل إنه يتصور أن تستغل بكين قمة كهذه لـ"فتح قناة تواصل جديدة بين الصين وأوروبا".