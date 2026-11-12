مقتل 10 شرطيين و18 مسلحا بهجوم شمال غربي باكستان

تصعيد أمني جديد في شمال غربي باكستان، مع اتساع المواجهات بين قوات الأمن والجماعات المسلحة، وسط توتر متواصل على الحدود مع أفغانستان وتزايد الهجمات التي تستهدف الشرطة والمنشآت الأمنية.

قتل عشرة من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب 12 آخرون، الأربعاء، إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة أمنية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، فيما قُتل 18 مسلحاً خلال الاشتباكات التي أعقبت الهجوم، وفق ما أعلنت الشرطة ومسؤولون محليون.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت شرطة الإقليم، في بيان، الخميس، بأن القافلة كانت عائدة من موقع لاستخراج الذهب بصورة غير قانونية في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات، عندما تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن سقوط القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

وأضافت الشرطة أن الهجوم أدى إلى إحراق مركبتين تابعتين لها، فيما فُقد أثر مركبتين أخريين وسيارة خاصة، بحسب مسؤول محلي تحدث لوكالة فرانس برس.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في مناطق مختلفة من البلاد، من بينها استهداف موكب الشرطة في غومبات. كما أفاد مسؤول آخر بمقتل عشرة مسلحين ينتمون إلى الحركة خلال عملية أمنية منفصلة في منطقة أوراكزاي بمقاطعة كوهات، وضبط كمية من الأسلحة بحوزتهم.

وتشهد المناطق الحدودية الباكستانية تصاعداً في الهجمات المسلحة، إذ تتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة بشن هجماتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة طالبان في كابول.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متواصل بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، حيث تفاقمت الخلافات عقب اشتباكات حدودية دامية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أعقبها إغلاق شبه كامل للحدود.

ورغم تراجع حدة المواجهات لفترة بفعل جهود الوساطة، عاد التصعيد في شباط/فبراير الماضي، مع إعلان باكستان ما وصفته بـ"حرب مفتوحة" على جارتها. ووفق أرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أسفرت المعارك بين البلدين منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن مقتل مئات المدنيين.

وفي سياق متصل، قتل في وقت سابق من الشهر الجاري عنصران من الشرطة كانا مكلفين بحماية فريق للتطعيم ضد شلل الأطفال، إثر هجوم مسلح في إقليم خيبر بختونخوا قرب الحدود الأفغانية.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت حالة الطوارئ في الإقليم الشهر الماضي، مبررة الخطوة بما وصفته بتقاعس حكومة الولاية عن اتخاذ إجراءات لمواجهة التمرد. وترافقت هذه التدابير مع حملة أمنية واسعة طالت أنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأسفرت عن اعتقال المئات، وفق ما ورد في التقارير.