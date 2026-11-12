موجز أنباء العالم الخميس

بوتين يقترح إجلاءً إنسانيا بكوستيانتينيفكا ومبعوثا واشنطن يطالبان بإشراك أوروبا، بينما تشكو كييف قيود "ستارشيلد". وبهرمز، تحترق ناقلتا نفط وسط دعوات تركية لوقف الحرب الأميركية الإيرانية. إسرائيليا، كاتس يتوعد بعمليات عسكرية، وبإندونيسيا يستقيل نائب الرئيس لفضيحة شهادة.

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تنظيم "مهمة إنسانية" في مدينة كوستيانتينيفكا التي تشهد معارك في شرق أوكرانيا، والتي أعلنت موسكو السيطرة عليها في تموز/ يوليو.

وقال بوتين للمبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في موسكو، إنه "لا يزال هناك نحو 400 إلى 500 مدني" في المدينة، مقترحا "تكرار ما فعلناه" في أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية، حيث أتاحت هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة الشهر الماضي إجلاء مئات المدنيين العالقين.

من ناحيتهما حضّ المبعوثان الأميركيان الرئيس بوتين على إشراك أوروبا في المحادثات الرامية إلى وضع حد للنزاع في أوكرانيا.

وقال كوشنر في لقاء بثه التلفزيون: "إذا انتقلنا إلى صيغة متعدّدة الأطراف، فسوف نواصل إحراز تقدم لحل القضايا".

وأضاف ويتكوف: "آمل بأن نتمكن من إشراك الأوروبيين" في الجولة التالية من المحادثات.

وفي كييف قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني يواجه قيودا "ممنهجة" جديدة على خدمة الإنترنت الفضائي "ستارشيلد" التي تديرها شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، وتؤدي دورا رئيسيا في الاتصالات على خطوط الجبهة.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية أن حكومة بلادها ستمنع دخول الرياضيين الروس إلى أراضيها، مؤكدة أنه "لا مكان لهم" في الدولة الإسكندنافية ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة.

واشنطن وطهران

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه وجّه نائبه جي دي فانس بالتركيز حصرا على الجهود داخل الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال، بدلا من الانخراط في مفاوضات مع طهران.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، إلى استئناف الجهود الدبلوماسية "من دون مزيد من التأخير" لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعد محادثات مع نظيره الإيراني.

واندلع حريق في ناقلتي نفط جديدتين في مضيق هرمز الذي يشهد توترات مستمرة بين طهران وواشنطن، وفق ما قال الحرس الثوري الإيراني، الخميس.

إسرائيل

قال وزير الأمن الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، يسرائيل كاتس، إن الائتلاف المنتهية ولايته لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة، وذلك عقب دعوات من المعسكر المعارض للتحلي بضبط النفس.

روما

أُخليت مدارس عدة في إيطاليا، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي إثر تهديدات كاذبة بوجود قنابل وردت عبر البريد الإلكتروني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية، فيما سعت الحكومة إلى طمأنة السكان.

سان بطرسبورغ

قُتل عسكري روسي، الخميس، في انفجار سيارة لم يعرف سببه بعد في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق المحلية التي فتحت تحقيقا في "جريمة قتل".

مدريد

أقرّ البرلمان الإسباني إجراءات تفرض قيودا على عمليات إخلاء المساكن، وتهدف لجعل السكن ميسور الكلفة بشكل أكبر، بعد إضراب عام وأسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بهذه القضية التي دفعت للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

بكين

اشترت جامعة صينية وثيقة الصلة بقطاع الدفاع في البلاد، حديثا، رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي من إنتاج شركة إنفيديا الأميركية العملاقة، بحسب إعلانات شراء، رغم ضوابط التصدير المشددة التي تفرضها واشنطن.

جاكرتا

أعلن رئيس البرلمان الإندونيسي، استقالة نائب رئيس البلاد جبران راكابومينغ راكا، الخميس، على وقع فضيحة تتعلق بشهادته الثانوية، ما يضاعف الضغوط على حكومة تواجه استياء واسعا إزاء الأوضاع الاقتصادية، والفساد وحرائق الغابات.

باكستان

أُفرج عن اثنتين من شقيقات رئيس الحكومة الباكستانية السابق المسجون عمران خان في لاهور، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد محاميهن.