نيويورك: انهيار مبنى في بروكلين يخلّف ضحيتين و17 مصابًا بينهم أطفال

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب 17 آخرون، بينهم سبعة أطفال، إثر انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في حي فلاتبوش بمدينة نيويورك، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن عالقين تحت الأنقاض.

طواقم الإنقاذ تنبش الأنقاض عقب انهيار مبنى في نيويورك أسفر عن مصرع شخصين واحتجز آخرين تحت الركام (أ ب)

لقي شخصان مصرعيهما وأصيب 17 آخرون، بينهم سبعة أطفال، جراء انهيار مبنى سكني مكوّن من ثلاثة طوابق، اليوم الخميس، في حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض، وفق ما أعلنته سلطات المدينة.

وأفادت مفوضة إدارة الإطفاء في نيويورك، ليليان بونسيغنور، بأن أربعة من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تجهل ما إذا كان هناك أشخاص آخرون عالقون في موقع الانهيار، وأن عمليات التمشيط قد تستغرق وقتًا طويلًا.

ووقع الانهيار داخل موقع حفر مجاور للمبنى، ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. واستنفرت فرق الإطفاء والإنقاذ جهودها للوصول إلى العالقين، مستخدمة طائرات مسيّرة وكلابًا مدرّبة ومعدات لقطع الأنقاض، بمشاركة أكثر من 250 رجل إطفاء ومسعف.

وقال رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، إن فرق الطوارئ تواجه ظروفًا معقدة في الموقع، بسبب عدم استقرار الأنقاض ووجود فجوات خطيرة تحت سطح الأرض، مشيدًا بجهود العاملين في عمليات الإنقاذ.

ولا تزال أسباب الانهيار غير معروفة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته. وأفادت إدارة المباني بأن مفتشيها وصلوا إلى الموقع للمشاركة في عمليات الإنقاذ وفحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.

وقال مفوض إدارة المباني، أحمد التيجاني، إن أعمال حفر كانت جارية في الموقع لحظة وقوع الانهيار، موضحًا أن المطورين حصلوا على موافقة لإقامة مبنى من ثلاثة طوابق، وكانوا يسعون للحصول على تصريح لبناء مبنى يصل إلى تسعة طوابق.

ونقل شهود عيان مشاهد من لحظة الانهيار، إذ قال أحدهم إنه سمع صراخ أشخاص أعقبه صوت مدوٍّ يشبه الانفجار، فيما أفادت شاهدة أخرى بأن المبنى بدأ بالاهتزاز قبل أن ينهار.