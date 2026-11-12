واشنطن: قتيل ومصابون بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بهجوم مسلح استهدف مبنىً أمنياً بحي لوغان سيركل في واشنطن قرب البيت الأبيض، ما دفع السلطات لإغلاق مدارس وطرق مجاورة، فيما أفادت تقارير إعلامية بمقتل المشتبه به بعد تحصّنه لساعة.

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار، بحي لوغان سيركل في العاصمة الأميركية واشنطن، قرب البيت الأبيض.

وقالت شرطة واشنطن، في بيان، إن الهجوم استهدف مبنى أمنيا لا يبعد عن البيت الأبيض سوى بنحو 1.5 كلم.

وبينما كان المشتبه به بتنفيذ عملية إطلاق النار متحصّنا، أشارت "إن بي سي" إلى مقتله، بعد تحصّنه.

وأضافت الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وأن البحث مستمر عن منفذ الهجوم الذي لم تُحدَّد هويته بعد.

وأعلنت شرطة واشنطن أنه "من المبكر معرفة الدوافع وراء حادثة إطلاق النار"، مضيفة: "مفاوضونا تحدثوا لأكثر من ساعة مع المشتبه به في محاولة لإنهاء الموقف".

وذكرت أن "التحقيقات بحادثة إطلاق النار لا تزال في مراحلها الأولية والوضع الميداني مستمر في التطور".

وفي البداية، أُعلن عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما أكّدت الشرطة لاحقا "مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق النار بحي لوغان سيركل في العاصمة".

وأفاد مسؤولون محليون بوجود قاعة رياضية في الموقع الذي سُمع فيه دوي إطلاق النار، وأعلنوا إغلاق مدارس قريبة من موقع الحادث لأسباب أمنية.

وأظهرت مقاطع مصورة، متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة في الموقع وإغلاق عدة طرق أمام حركة المرور، فيما سُمع دوي إطلاق نار في المقاطع.

وأعلنت شرطة واشنطن أنها نشرت عناصر في موقع "إطلاق نار لا يزال جاريا".

ودعت السلطات السكان إلى تجنّب المنطقة. ووقع إطلاق النار في ساعة الذروة، واستدعى تدخلا واسعا للشرطة.

وكان مايكل كارني على جهاز للمشي حين دوّت الطلقات. وقال لـ"واشنطن صن" إنه سمع "دويا"، ثم رأى شخصا ملقى على الأرض داخل الصالة مصابا في الرأس.