الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وتدمير رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، في هجوم قال إنه يأتي ردا على استهداف منشأة اتصالات جنوبي إيران، دون تأكيد أميركي أو بحريني حتى الآن.

عرض صاروخ "ذو الفقار" الباليستي ومعدات عسكرية إيرانية خلال تجمع حاشد لأنصار الحرس الثوري في مدينة كرج الإيرانية، 2 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الجمعة، استهداف وتدمير منظومة رادار أميركية للإنذار المبكر في البحرين، في هجوم قال إنه يأتي ردا على استهداف برج اتصالات في مدينة سيريك الساحلية جنوبي إيران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إن القوة الجوفضائية التابعة له استهدفت الرادار قبل ساعات من صدور البيان، مشيرا إلى أنه تابع للقوات الأميركية المتمركزة في البحرين.

وأضاف البيان أن العملية تأتي ردا على ما وصفه بـ"العدوان الجوي" الذي استهدف برج اتصالات في سيريك، موجها تحذيرا إلى الولايات المتحدة بوقف ما وصفه بالاستفزازات الجوية وعمليات تهريب النفط عبر مضيق هرمز.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من السلطات البحرينية أو الأميركية بشأن الاستهداف أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما رافقها من هجمات إيرانية طالت مواقع ومنشآت في دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وفرضت إيران قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لتجارة النفط العالمية، بالتزامن مع استهداف منشآت للطاقة ومطارات وموانئ وأصول أميركية في المنطقة.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وأعلنت عن حملة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي على طهران والحد من تجارتها وتدفقاتها المالية.

وتعرضت دول الخليج لجزء كبير من تداعيات المواجهة، في ظل استهداف مواقع وبنى تحتية فيها، بينما تتواصل التوترات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.