ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى في نيويورك إلى 8 بينهم طفلان

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بروكلين بمدينة نيويورك إلى ثمانية، بينهم طفلان، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب الانهيار واحتمال وجود مخالفات في موقع البناء المجاور.

ضحيا إثر ضحايا انهيار مبنى في نيويورك (أ ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في حي بروكلين بمدينة نيويورك إلى ثمانية، بينهم طفلان، فيما أصيب أكثر من 12 شخصا آخرين، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ التي استمرت طوال الليل.

وكان المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق قد انهار، بعد ظهر الأربعاء، داخل موقع حفر مجاور تجري فيه أعمال إقامة أساسات لمشروع بناء جديد، ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأعلن جهاز الإطفاء في نيويورك انتهاء عمليات البحث، مؤكدا عدم وجود ضحايا آخرين في الموقع، بعدما استعانت فرق الإنقاذ بالطائرات المسيّرة والكلاب البوليسية للبحث عن ناجين وانتشال الجثامين.

وقال رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، إن المدينة مرت بساعات عصيبة، واصفا الحادث بأنه "صباح ومساء مروّعان لمدينتنا"، متعهدا بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الكارثة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، ينحدر الضحايا من بلدان عدة، بينها الإكوادور وغواتيمالا وغينيا، فيما بلغ عمر أصغر الضحايا تسع سنوات.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة لانهيار المبنى، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1930، وكان يضم أربع شقق سكنية ومساحات تجارية، فيما انهارت أيضا واجهة مبنى مجاور.

وأظهرت وثائق صادرة عن إدارة المباني في نيويورك أن السلطات كانت قد أصدرت، في نيسان/ أبريل الماضي، أمرا بوقف العمل في موقع البناء المجاور، بسبب مخاطر محتملة مرتبطة بأعمال الهدم، قبل أن تفرض غرامة بقيمة 10 آلاف دولار على الشركة المعنية لمواصلة العمل.

ولم تثبت حتى الآن علاقة بين هذه المخالفات وانهيار المبنى، فيما كشف ممداني أن خمسة كيانات رئيسية كانت تعمل في الموقع، وأن البلدية بدأت عمليات تفتيش لنحو 100 موقع بناء آخر مرتبط بهذه الجهات في أنحاء المدينة.

وأثار الحادث غضبا بين سكان حي فلاتبوش، الذي شهد الانهيار، وسط انتقادات لعمليات التطوير والتغيير العمراني والاجتماعي في المنطقة.

وقال رجل الأعمال وينستون براون، البالغ 54 عاما، لوكالة فرانس برس، إن ما حدث يعكس تغليب المصالح المالية على سلامة السكان، مضيفا أن القائمين على المشروع لم يكترثوا للمخاطر.