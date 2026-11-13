اشتباكات دامية في غينيا خلال حملة ضد مناجم الذهب غير القانونية: 10 قتلى على الأقل

قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة أجانب، وأصيب 13 آخرون في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير قانونية شمال شرقي غينيا، على خلفية حملة حكومية لحظر التعدين غير المنظم.

قُتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة أجانب، وأصيب 13 آخرون، في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعمال مناجم ذهب غير شرعية في شمال شرقي غينيا، وفق ما أعلنت الحكومة الغينية.

ووقعت الاشتباكات، الأربعاء، في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، عقب قرار حكومي صدر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يقضي بحظر أنشطة التعدين غير المنظمة وغير القانونية، أعقبه نشر قوات عسكرية في المنطقة.

وقالت الحكومة، في بيان، إن مواجهات وتبادلا لإطلاق النار وقعا بعدما أقام محتجون حواجز في المنطقة خلال دورية لقوات الأمن، مشيرة إلى إصابة 13 شخصا، بينهم عناصر من قوات الأمن، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها.

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت انتشارا كثيفا لقوات الأمن، ما حال دون وصول السكان إلى مواقع الاشتباكات، سواء بسبب القيود المفروضة أو خشية تعرضهم للخطر.

وقال أحد السكان إنه شاهد جثثا في أعقاب الاشتباكات، مضيفا أن متاجر تعرضت للتخريب، فيما أفاد آخر بأن والده أصيب خلال المواجهات، لكنه لم يتمكن من الحصول على المساعدة الطبية، في ظل سيطرة قوات الأمن على المنطقة.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب حملة أطلقتها السلطات الغينية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، بما يشمل استخدام مواد كيميائية مضرة بالبيئة، وأسفرت عن طرد عشرات الآلاف من الأجانب الذين كانوا يعملون في المناجم.

ودفعت الحملة أعدادا كبيرة من المطرودين إلى التوجه نحو مالي المجاورة، حيث أعلنت الحكومة المالية، السبت الماضي، استقبال نحو 160 ألف شخص قادمين من غينيا، معربة عن قلقها إزاء ما وصفته بحالة طوارئ إنسانية.