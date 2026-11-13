تركيا وقطر توقعان 5 اتفاقيات بينها اتفاقية دفاع مشترك

وقعت قطر وتركيا 5 اتفاقيات بينها اتفاقية دفاع مشترك، وذلك خلال زيارة أمير قطر لإسطنبول ولقاء إردوغان حيث عقدت مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، تناولت العلاقات الإستراتيجية وأبرز التطورات الإقليمية والدولية ولا سيما الأوضاع في المنطقة.

إردوغان وأمير قطر بعيد التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك (الأناضول)

وقّعت تركيا وقطر 5 اتفاقيات في مجالات التجارة والتعليم والدبلوماسية والدفاع، في إطار الاجتماع الـ12 للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

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وجرت مراسم التوقيع في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهجة في إسطنبول، الجمعة، عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في المنطقة وأمن إمدادات الطاقة عالميا".

ووقّع إردوغان وأمير قطر اتفاقية الدفاع المتبادل بين البلدين.

وقال إردوغان عقب توقيع الاتفاقية، إنه "سنواصل العمل مع قطر لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج"، مضيفا أن "اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة ستضيف بعدا جديدا إلى العلاقات بين تركيا وقطر".

وأكد مواصلة العمل على تطوير وتنويع الشراكة مع قطر في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في الصناعات الدفاعية سيستمر بوتيرة متصاعدة.

ومن جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره لإردوغان، وأشاد بمستوى الشراكة الثنائية بين الدوحة وأنقرة، وأكد حرص بلاده الدائم على توسيع التعاون بما يلبي تطلعات الشعبين.

كما وقّع وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها.

ووقّع وزير التربية الوطنية التركي يوسف تكين ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي اتفاقية للتعاون في مجال التعليم.

ووقّع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، والبيان المشترك للاجتماع الـ12 للجنة الإستراتيجية العليا.