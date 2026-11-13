تقرير: ترامب دعا رئيس "إنفيديا" المستقيل إلى الدفاع عن منصبه

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس "إنفيديا" السابق، جنسن هوانغ، لمواصلة الدفاع عن منصبه قبل استقالته الفورية، وذلك على خلفية فضيحة علاقته بسيدة أعمال يُشتبه بتجسسها لصالح بكين، ما دفع الشركة لفتح تحقيق مستقل.

اتّصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، جنسن هوانغ، ودعاه إلى مواصلة الدفاع عن منصبه، رغم فضيحة "تجسس" ارتبط اسمه بها.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن ترامب اتصل بهوانغ في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد الكشف عن علاقته بامرأة يُشتبه في قيامها بأنشطة استخباراتية لصالح الصين.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن ترامب قال لهوانغ خلال الاتصال: "واصل الدفاع عن منصبك".

وفي 8 مكن الشهر الجاري، أعلنت إدارة شركة "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل عقب تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي هوانغ كان هدفا لنشاط استخباراتي أجنبي.

وجاء فتح التحقيق بعد تقارير تحدثت عن علاقة وثيقة بين هوانغ وسيدة أعمال صينية يُزعم أنها نقلت معلومات إلى بكين.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقارير سابقة، أن أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة "ميغاسبيد"، التي تحدثت تقارير عن أنها كانت على علاقة وثيقة برئيس إنفيديا، مارست أنشطة لصالح الاستخبارات الصينية ونقلت معلومات إلى بكين.

من جانبه، أقر جنسن هوانغ، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، بعدم إخلاصه لزوجته، معلنا دعمه للتحقيق المستقل الذي أطلقه مجلس إدارة الشركة، واستعداده للتعاون الكامل معه.

وقال هوانغ: "أنا عازم على حماية إنفيديا، ودعم الأمن القومي الأميركي".

والخميس، أعلنت "إنفيديا" استقالة هوانغ من مناصبه رئيسا للشركة ورئيسا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها، على أن يسري القرار بأثر فوري.