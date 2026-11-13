تقرير سري للوكالة الذرية يحذر من غموض منشأة أصفهان ومصير اليورانيوم عالي التخصيب

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، عن قلقها المتزايد إزاء منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان، محذرة من استمرار منع إيران تفتيش مواقعها النووية المقصوفة ومجهولية وضع وموقع المنشأة ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ومطالبةً بتصحيح ذلك فورا.

صورة من قمر اصطناعي لمنشأة إيرانية في أصفهان (أرشيفية - "أ ب")

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري عن إيران، إنها تشعر "بقلق متزايد" إزاء ​منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، ‌لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها.

ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أي من منشآتها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حملة استمرت 12 يوما ​في حزيران/ يونيو من العام الماضي، ودمرت أو ألحقت أضرارا ​جسيمة بمنشآت إيران الأخرى لتخصيب اليورانيوم، التي تشكل جوهر برنامجها ⁠النووي.

وشملت الأهداف شبكة أنفاق في أصفهان، قال دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن منشأة ​أصفهان لتخصيب الوقود، التي أعلنت إيران عنها للوكالة في 12 حزيران/ يونيو ​2025، تقع فيها، غير أن دبلوماسيا كبيرا قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تفتيش المنشأة في 13 حزيران/ يونيو 2025، لكن حملة ​القصف بدأت في ذلك اليوم، مما جعل ذلك مستحيلا.

وقالت الوكالة في ​تقريرها السري إلى الدول الأعضاء "لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود، أو ‌وضعها لأغراض ⁠الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية... الوكالة تشعر أيضا بقلق متزايد لأن إيران لم تسمح للوكالة" بتفتيش المنشأة، أو الاطلاع على مخططات تصميمها، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي في ​آذار/ مارس، إن الوكالة ​تعتقد أن كمية ⁠كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب موجودة في مجمع الأنفاق في أصفهان.

وركز التقرير على منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، ​لكنه كرّر كذلك أن على إيران إبلاغ الوكالة بوضع ​منشآت التخصيب ⁠لديها، وكذلك بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتضمن مواد قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة، والسماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف ⁠وحصر ​اليورانيوم المخصب.

وقالت إن "افتقار الوكالة إلى معلومات بشأن هذه ​المواد النووية وإلى إمكانية الوصول إلى المنشآت للتحقق منها، يمثل مصدر قلق خطيرا بشأن الانتشار النووي... ​ويتعين تصحيحه بأقصى سرعة".

الوكالة تحضّ طهران على السماح بدخول مفتشيها

وحضّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ "خطوات تدريجية" للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية، عادّة أن وصولهم إليها أمر "أساسي"، وذلك في تقرير قالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، إنها اطلّعت عليه.

وتمنع إيران منذ تموز/ يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما، وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية.

وأصيبت منشآت أيضا في الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير، بينما طالبت الوكالة الأممية مرارا بالدخول إلى المواقع.

وأشارت الوكالة في تقريرها الذي سيُناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، إلى أنه من "بالغ الأهمية" إجراء "أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير".

وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة، "يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية تهيئ الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران".

وأضاف أن "من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا".

كما استعرض التقرير تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.

وتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة بوشهر النووية في إيران خلال أيلول/ سبتمبر، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منشآت أخرى.

وأقرّت الوكالة بأن "الهجمات العسكرية على منشآت ومواقع نووية إيرانية خلقت وضعا غير مسبوق".

لكن في ظل غياب التعاون، أكدت الوكالة أنها "لا تستطيع التأكد من عدم تحويل أي من المواد النووية المعلنة في إيران عن الاستخدامات السلمية".

وحذرت من أن "نقص المعلومات المتاحة لها بشأن المواد النووية، وعدم تمكنها من الوصول إلى المنشآت للتحقق منها، يثيران مخاوف جدية بشأن انتشار الأسلحة النووية"، مشددة على ضرورة معالجة هذا الوضع.