موجز أنباء العالم الجمعة

تصعيد في مضيق هرمز والبحرين وتحذيرات من تطورات الحرب على إيران، فيما تتواصل التطورات في اليمن وأوكرانيا وسط هجمات متبادلة وتحركات دبلوماسية لإنهاء الحرب فيما تتواصل تداعيات فضيحة شركة "إنفيديا"؛ في ما يلي موجز لأبرز أنباء العالم الجمعة:

أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة غاز مسال بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز الذي يقع في صلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

كما أعلن الحرس الثوري، أن قواته استهدفت نظام رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، وفق بيان نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني.

اليمن

بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن التي تتخذ من عاصمتها مقرا، وذلك مع تقدم الحوثيين في مرتفعات تطل على المنطقة، وفق ما أفاد ثلاثة مسؤولين عسكريين يمنيين.

النووي الإيراني

حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ "خطوات تدريجية" للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية، معتبرة أن وصولهم إليها أمر "أساسي"، وذلك في تقرير الجمعة.

إمدادات النفط

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تتجاوز إمدادات النفط العالمية الطلب في الربع الأخير من العام، وذلك بعدما أدت زيادة صادرات الخليج إلى فائض في السوق في تشرين الأول/ أكتوبر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/ فبراير.

"إنفيديا"/ الصين/ أميركا

استدعى المشرعون الأميركيون جنسن هوانغ المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا"، للرد على أسئلتهم في كانون الأول/ ديسمبر، وذلك عقب استقالته على خلفية الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متهمة بالتجسس لحساب الصين.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأنّ رقائق متطورة صمّمتها شركة "إنفيديا" وتخضع لقيود أميركية، وصلت إلى الصين بشكل غير قانوني، عبر شركة أسستها أليس هوانغ التي أقام معها جنسن هوانغ علاقة خارج الزواج.

إلى ذلك، حمّل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وزارة التجارة مسؤولية الإخفاق في قضية إنفيديا، بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة "إنفيديا".

وفي كوالالمبور، أعلنت ماليزيا أنها فتحت تحقيقا حول أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى، في تطور يوسّع نطاق فضيحة "إنفيديا".

"مايكروسوفت"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها لم ترصد أي مؤشر على وجود "نشاط خبيث أو هجوم سيبراني" وراء العطل في البريد الإلكتروني "آوتلوك" والذي حرم مستخدمين حول العالم من الوصول إلى خدماتها الأساسية الجمعة، مشيرة إلى إحراز تقدم في معالجة هذا الاضطراب الواسع النطاق.

الولايات المتحدة

أعلن السيناتور كريس فان هولن ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهدا بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

البابا/ البيرو

يعود البابا لاوون الرابع عشر إلى مدينة تشيكلايو البيروفية التي تحتل مكانة خاصة في قلبه، بعدما خدم فيها أسقفا لنحو عشر سنوات، فيما ينتظر سكانها وأصدقاؤه القدامى وصوله بحماسة.

روسيا/ أوكرانيا

أسفرت هجمات أوكرانية ليل الخميس - الجمعة عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل في روسيا، في حين طالت ضربات روسية مستشفى في كييف وتسببت في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في جنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط حوالي 1200 مسيرة خلال الليل، في هجوم من بين الأكبر منذ بدء الحرب.

بالتوازي، أفادت السلطات الروسية بفتح تحقيق بعد انفجار سيارة الجمعة في موسكو، أصيب فيه سيرغي زافوروتني، المستشار السابق لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف.

وفي الشق الدبلوماسي، قالت روسيا الجمعة إنها تريد معرفة "نوايا" الأوروبيين قبل إشراكهم في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعدما ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمبعوث الأميركي جاريد كوشنر الخميس أن أوروبا ستشارك في جولة التفاوض المقبلة.

إلى ذلك، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن على أوروبا ألا تقع في "فخاخ" روسية بشأن محادثات أوكرانيا، مشددة على أن الأولوية ينبغي أن تكون للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لا الدخول في مفاوضات أوسع نطاقا بشأن الأمن.

اليابان/ الصين

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي زيارة الصين الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ توليها منصبها، وذلك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي تستضيفها مدينة شنجن؛ وفق ما أفادت الحكومة اليابانية.

واشنطن

سرق قراصنة إلكترونيون مدعومون من كوريا الشمالية أكثر من 400 مليون دولار باستخدام "أسلوب احتيال إلكتروني بالغ الفاعلية" يقوم على انتحال الهوية ومكالمات فيديو مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلنه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي).

ألمانيا

تعرّضت شركة "كوانتوم سيستمز" الألمانية المصنّعة للطائرات المسيّرة والمورّدة لأوكرانيا، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر لهجوم إلكتروني مجهول المصدر أجبر الجيش الألماني على تعليق تحليق أسطوله من مسيّرات الشركة لفترة وجيزة؛ وفق ما أفادت مصادر.