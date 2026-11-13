وزير التجارة الأميركي يمثل أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته بشأن إنفيديا وعلاقات رئيسها التنفيذي

وافق وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، على المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته بشأن "إنفيديا"، في ظل مطالبات بتوضيح دور وزارة التجارة في مراجعة المخاطر الأمنية المرتبطة بالشركة، وتساؤلات حول علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة.

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، وافق على المثول أمام لجنة في الكونغرس للإدلاء بشهادته بشأن شركة "إنفيديا"، وسط تساؤلات أثارها مشرعون حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب على علم بعلاقة رئيس الشركة التنفيذي، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة "إن بي سي نيوز"، الخميس، إن الوزير وافق مسبقا على المثول طوعا أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، والإجابة عن أسئلة أعضائها.

ويأتي ذلك في ظل تدقيق متزايد في دور وزارة التجارة الأميركية، التي تتولى مراجعة المخاطر المرتبطة بالأمن القومي قبل السماح لشركات أميركية بتصدير تقنيات متطورة إلى الصين، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها "إنفيديا".

وكان مشرعون أميركيون قد طالبوا بتوضيحات بشأن ما إذا كانت إدارة ترامب على علم بعلاقة هوانغ بامرأة تدعى أليس هوانغ، يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجسس لصالح بكين، وذلك في أعقاب تقارير عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج لرئيس الشركة التنفيذي.

وذكرت "إن بي سي نيوز" أن رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، وجّه طلبا إلى لوتنيك للإدلاء بشهادته في جلسة علنية، تتناول التقارير الأخيرة المتعلقة بإنفيديا ودور وزارة التجارة، وما تثيره من تساؤلات بشأن الأمن القومي الأميركي.

وأضافت الشبكة أن سكوت طلب أيضا من جنسن هوانغ المثول أمام اللجنة للإجابة عن أسئلة المشرعين.

وتكتسب القضية أهمية في ظل التنافس التكنولوجي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تفرض واشنطن قيودا على تصدير أحدث رقائق أشباه الموصلات إلى بكين، خشية استخدامها في تطوير قدرات عسكرية وتكنولوجية.

وتُعد "نفيديا" من أبرز الشركات العالمية في صناعة الرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تحتل مكانة محورية في المنافسة العالمية على هذه التكنولوجيا.