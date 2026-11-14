إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة إثر تعليق حركة الطيران

إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت، وذلك إثر تعليق حركة الطيران الذي استمر لساعات بسبب عطل في الاتصالات قبل استئنافها لاحقا مع استمرار تأخير الرحلات.

مسافرون في أحد المطارات الأميركية عند تعليق إقلاع الطائرات (Gettyimages)

أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية، السبت، بأن أكثر من 16 ألف رحلة أُلغيت يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، في أعقاب تعليق للحركة الجوية استمر ساعات بسبب عطل في الاتصالات.

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وقال رئيس إدارة الطيران الفدرالية برايان بيدفورد خلال مؤتمر صحافي، إنه "لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة" الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة.

وأضاف "نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت".

وتواصل تأخير وإلغاء الرحلات في مطارات الولايات المتحدة، السبت، مع استئناف الحركة الجوية تدريجيا بعدما توقفت لمدة أربع ساعات بسبب عطل كبير أرجعته السلطات إلى تقادم أنظمة الاتصالات.

وترك التوقف الشامل للرحلات المسافرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من الترقب والحيرة، لا سيما أن بعضهم أنزل من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها فيما بدا موظفو شركات الطيران عاجزين عن تفسير الموقف.

وكتب وزير النقل شون دافي في منشور على "إكس"، أن "العمليات تعود تدريجا إلى طبيعتها"، لكن "التأخيرات والإلغاءات ستتواصل ريثما تعيد الشركات جدولة الرحلات وتوجيه الطائرات والطواقم إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية للمسافرين في بيان، "نقدّر صبركم المستمر مع عودة العمليات إلى طبيعتها".

وهذه المرة الثانية فقط منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 التي يصدر فيها مثل هذا الإنذار في المجال الجوي الأميركي، علما أنه من بين الأكثر ازدحاما في العالم.

صباح السبت، كانت آثار التعطل لا تزال بادية في مطارات رئيسية، ومنها مطار جون إف كينيدي في نيويورك الذي أظهر موقعه الإلكتروني عشرات الرحلات المتأخرة والملغاة.

وفي مطار ريغان الوطني في واشنطن، قال المسافر كولين مونتغومري، الجمعة، إنه يدرس الاستعاضة عن رحلة الطائرة بقيادة سيارة.

أما جوزيف أندرسون (72 عاما) الذي كان ينوي السفر من لاس فيغاس إلى أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، فقال "نحاول أن نقرر ما إذا كان علينا إعادة جدولة رحلتنا أم الانتقال بالسيارة أم ماذا نفعل، ولكن إذا كانت البلاد بأكملها متوقفة، فهذا يعني أن الطرق السريعة ستكون مزدحمة أيضا".

وبعد أربع ساعات من توقف الرحلات، أعلنت السلطات رفع قرار حظر الطيران عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (01:15 بتوقيت غرينتش السبت).

وعزت السلطات الأمر إلى تقادم أجهزة الاتصالات المستخدمة منذ عقود، نافية أن يكون أي عمل تخريبي خلف الحادثة.

وقال وزير النقل شون دافي "هذه مشكلة تتعلق بنظام متقادم. لدينا محوّلات قديمة جدا، وأجهزة توجيه قديمة".

وأضاف "نحن نستخدم أسلاكا نحاسية صغيرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. إنه نظام قديم تعطل، تعطل في كل مكان، بعدما حُمّل فوق طاقته".

ويأتي هذا العطل غداة طلب دافي رسميا من الكونغرس تمويلا بقيمة 30 مليار دولار بهدف تحديث وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

وعقب رفع قرار تعليق الرحلات، جدد دافي مناشدته مؤكدا "سأكررها مليون مرة: على الكونغرس أن يمنح الرئيس الموارد اللازمة" ليتمكن من إقرار التمويل.

وطلب أعضاء في الكونغرس، السبت، فتح تحقيق لتبيان أسباب الخلل وما إذا كانت البلاد آمنة من الجرائم الإلكترونية.

وقال السيناتور الجمهوري إريك شميت على منصة "إكس": "لا مجال لمزيد من التسويف. إن كان هذا اليوم يثبت شيئا، فهو أننا بحاجة إلى تحديث نظام مراقبة حركة الطيران لدينا وإعادة بناء البنية التحتية لمطاراتنا".

من جهته، التزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صمتا غير معتاد بشأن الانقطاع.

لا مؤشرات على هجوم

أفادت هيئة الطيران المدني الأميركية، السبت، بأن أكثر من 16 ألف رحلة أُلغيت يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة.

وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد خلال مؤتمر صحافي، إنه "لم يكن بالإمكان إعادة جدولة 12 ألف رحلة" الجمعة، بينها نحو تسعة آلاف رحلة تجارية وثلاثة آلاف رحلة خاصة. وأضاف "نقدّر أنه سيتم إلغاء ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف رحلة من أصل 41 ألف رحلة كانت مقررة ليوم السبت".

وكان موقع "فلايت أوير" المتخصص قد أفاد بإلغاء أكثر من 3900 رحلة السبت وتأخير 2500 رحلة أخرى.

وقال مدير شؤون المستهلك في هيئة الطيران المدني البريطانية تيم جونسون، إنه "رغم استئناف الرحلات الأميركية، قد تحدث بعض الاضطرابات اللاحقة بينما تعمل شركات الطيران على إعادة حجز رحلات للركاب المتضررين وإعادة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي".

نادرا ما تشهد الولايات المتحدة توقفا شاملا للرحلات. ومنذ تعليقها لأيام عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، تسبب عطل في نظام إخطار الطيارين في كانون الثاني/ يناير 2023 بوقف مؤقت للرحلات.

من جهته، شدد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، الجمعة، على عدم وجود أي دليل على وقوع عمل عدائي.

وقال خلال مؤتمر صحافي "لا يوجد أي مؤشر على وجود هجوم سيبراني أو هجوم بالذكاء الاصطناعي".

كما استبعد أي صلة بين هذا الحادث والعطل الذي أصاب شركة "مايكروسوفت" هذا الأسبوع، وأدى إلى توقف أنظمة البريد الإلكتروني لملايين المستخدمين والمرافق العامة والشركات حول العالم.

وأثار التوقف حالة من الفوضى في المطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وأظهرت لقطات من المطارات بوابات مكتظة، وطائرات تنتظر على مسارات التوجيه.

ففي مطار لاغوارديا في نيويورك، أخبرت تيارا جونسون إنها كانت متوجهة إلى أورلاندو لحضور حفل موسيقي مع صديقة لها.

وأوضحت "كل ما يفعلونه هو تأجيل الرحلة باستمرار... بدأت في السابعة و55 دقيقة، ثم أُجّلت إلى الثامنة والنصف فالتاسعة والنصف، والآن أصبحت في العاشرة والنصف. لا نعرف متى ستقلع، نحن عالقون".

وتُرك المسافرون من دون أي إيضاحات بشأن قرار وقف الرحلات، إذ قال بعضهم إنهم أُبلغوا بتأخر رحلاتهم بسبب الرياح، فيما اضطر آخرون إلى جمع ما تيسر لهم من معلومات بأنفسهم.

ومع ذلك، استمرت شاشات البيانات في المطار بإظهار إقلاع الرحلات كالمعتاد، في حين أظهرت بطاقات الصعود الإلكترونية على هواتف العالقين على الأرض أن رحلاتهم أقلعت بالفعل.