إيران تعلن انفجار ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز

البحرية الإيرانية: ناقلة نفط ثالثة اشتعلت فيها النيران واضطرت إلى التوقف، إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

أعلن الحرس الثوري والبحرية الإيرانية، السبت، وقوع انفجارات واندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط بمضيق هرمز، قالا إنها اصطدمت بألغام بحرية، بعدما دخلت مناطق غير مصرح لها بالعبور فيها وأوقفت أنظمة التتبع وتحديد المواقع.

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ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، فجر السبت، بيانًا عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، جاء فيه أن ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به، بعد إيقاف أجهزة الرادار وتحديد المواقع، قبل أن تصطدما بألغام بحرية وتندلع فيهما النيران.

وفي بيان منفصل، أعلنت البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط ثالثة اشتعلت فيها النيران واضطرت إلى التوقف، إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.

وقالت البحرية إن الناقلة كانت تبحر في منطقة وصفتها بأنها "غير آمنة ومحظورة"، بعد إيقاف أنظمة تحديد موقعها.

ولم يحدد البيانان أسماء الناقلات الثلاث أو الدول التي ترفع أعلامها، فيما أشار الحرس الثوري إلى أن إحدى الناقلتين اللتين اشتعلتا في الجزء الجنوبي من المضيق ناقلة نفط عملاقة.

ومنذ اندلاع الحرب على إيران، إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية الأولى في شباط/ فبراير الماضي، فرضت طهران قيودًا مشددة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا استراتيجيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، وتواصل مرافقة سفن تعبر المضيق، فيما تؤكد واشنطن أنها أزالت القسم الأكبر من الألغام البحرية فيه.

وكان الحرس الثوري قد نشر، الجمعة، مشاهد تظهر تصاعد دخان كثيف من سفينة قال إنها تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.