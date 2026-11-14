الولايات المتحدة ترفع تعليق الرحلات الجوية بعد اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات

قال وزير النقل الأميركي، شون دافي، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، إن المجال الجوي أُعيد فتحه عند الساعة 20:15 بتوقيت واشنطن، بعد قرار إدارة الطيران الفيدرالية تعليق الرحلات في أنحاء البلاد.

رفعت السلطات الأميركية، مساء الجمعة، قرار تعليق الرحلات الجوية في عموم البلاد، عقب اضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات، وسط توقعات باستئناف الرحلات تدريجيًا.

وقال وزير النقل الأميركي، شون دافي، خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، إن المجال الجوي أُعيد فتحه عند الساعة 20:15 بتوقيت واشنطن، بعد قرار إدارة الطيران الفيدرالية تعليق الرحلات في أنحاء البلاد.

وأوضح دافي أن أنظمة الرادار والاتصالات شهدت اضطرابات عند الساعة 15:36 بالتوقيت المحلي، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار فوري بتعليق الرحلات احترازيًا، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة لم تتعطل بالكامل.

وأضاف أن المعدات التي جُدّد بعضها خلال ولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم تشهد أي انقطاع، وعزا المشكلة إلى المعدات القديمة. وادعى أن اعتماد نظام جديد بالكامل، مجهّز بأحدث التقنيات، سيحول دون تكرار مثل هذه الانقطاعات.

وأشار دافي إلى أن مراكز المراقبة ووحدات مراقبة الاقتراب من المحطات الجوية، المعروفة باسم "تراكون"، تعمل حاليًا، وقال: "أعدنا فتح المجال الجوي مساء اليوم عند الساعة 20:15".

وأكد أن رفع التعليق لا يعني تسيير جميع الرحلات فورًا، موضحًا أن استئنافها سيجري ببطء، فيما ستسعى السلطات إلى تسيير أكبر عدد ممكن منها.